No Porto, um fim de semana de Ciclo Mais Jovens

Central Elétrica recebe projetos dedicados à infância e juventude.

Este sábado e domingo, a antiga Central Elétrica do Freixo, atual CACE Cultural do Porto, recebe o Ciclo Mais Jovens, que inclui espetáculos, filmes, instalações e concertos. Segundo Pedro Vilela, um dos responsáveis pela programação, o evento "vem do desejo de poder integrar um pouco esse público, porque temos percebido que o espaço que habitamos tem um caráter muito experimental e voltado para o público adulto".

Este projeto da CRL - Central Elétrica (Circolando) conta com o apoio do programa Criatório, financiado pela autarquia portuense. "Há dois anos que temos parceria com a Câmara Municipal e vimos desenvolvendo diferentes ciclos para diferentes públicos", acrescenta Pedro Vilela.

A programação do Ciclo Mais Jovens envolve companhias portuguesas que se dedicam à pesquisa relacionada com os mais novos. O evento é gratuito e destinado a maiores de seis anos (exceto a instalação "OVO", para crianças dos três meses aos três anos), sendo necessária a inscrição prévia para todas as atividades (salvo as sessões do Cinema Insuflável). Pedro Vilela: "Está a ter uma procura grande, tal como todos os outros ciclos, mas creio que até ao dia do evento todas as sessões estarão esgotadas".

Programa

Sábado, 9 de abril:

"OVO" - Instalação de Susana Lage para bebés dos três meses aos três anos. Sessões de 35 minutos, às 16, 16.45 e 17.30 horas.

Cinema Insuflável - Apresentação de curtas-metragens que fizeram parte da nona edição do Play - Festival Internacional de Cinema Infantil & Juvenil de Lisboa. Das 16 às 19 horas.

"Álbum de família" - Espetáculo de Costanza Givone com interpretação de Natacha Campos, em que as crianças participam na criação de um álbum de família da atriz. No final, pede-se aos mais novos que construam o seu álbum. Às 16 horas

"Há: Som Directa" - Performance de João Ricardo de Barros Oliveira que envolve esculturas sonoras. Pelas 17 horas

Domingo, 10 de abril:

OVO (16, 16.45 e 17.30 horas)

Cinema Insuflável (16 às 19 horas)

"A grande invasão" - Híbrido de espetáculo e conferência encenado pela Companhia Caótica em que se esbatem as fronteiras entre ciência e fantasia. Início às 17 horas.

Conversa sobre criação para os mais jovens. Às 18 horas.