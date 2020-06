Noble atua esta sexta-feira no Estúdio 33 de Ansião em versão drive-in

JN Hoje às 16:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Autor do sucesso pop "Honey", que é o genérico da série de TV "Amar depois de amar", regressa aos palcos e atua esta noite para espetadores dentro dos carros em Leira

Com a sua primeira canção "Honey", Noble, a nova voz da música pop nacional que tem por traz o cantor e compositor de Amarante Pedro Fidalgo, conseguiu várias proezas: ser o genérico sonoro da série portuguesa "Amar depois de amar" da TVI; atingir o n.º 1 do airplay nacional de artistas portugueses com um dos temas mais tocados nas rádios nacionais; e contar já com mais de um milhão e meio de visualizações no Youtube com o videoclip de "Honey".

O segundo single, "Coming back", já está em crescimento nas tabelas de vendas e integra novamente a banda sonora de uma nova novela, também da TVI, "Na corda bamba".

Esta sexta-feira, às 22 horas, o artista regressa aos concertos e apresenta-se no Estúdio 33, num concerto ao estilo drive-in, que se realizará no parque de estacionamento daquela sala de espetáculos de Ansião, em Leiria.

Os espetadores vão usufruir do espetáculo dentro dos seus carros e o som é disponibilizado para sintonia na frequência FM dos autorrádios.

A cada viatura corresponde um bilhete, com limite de cinco pessoas por cada carro ou nove pessoas no caso de carrinhas. O bilhete único custa 50 euros.

Os últimos espetáculos ao vivo do artista realizaram-se em fevereiro deste ano, num concerto de beneficência com a Banda Sinfónica da GNR. Anteriormente, tocou em novembro de 2019, na Casa da Música, no Porto, numa sala esgotada, e em dezembro apresentou-se na primeira parte do concerto de Gavin James na Aula Magna, em Lisboa, num concerto intimista, apenas com voz e guitarra.