"Noite incerta" lembra que os filmes também nos podem salvar

Obra de Payal Kapadia alerta para revolta de estudantes na Índia.

Numa altura em que o receio do regresso à sala escura ainda não está completamente ultrapassado e em que se vai enraizando a ideia de ver cinema em casa, com uma oferta cada vez mais extensa e agressiva, o que nos poderá levar a sair para ver um filme como "Noite incerta", primeira obra de uma realizadora indiana, sem nomeações para Oscars nem atores conhecidos no cartaz?

Qualquer razão para ir ver este filme é uma boa razão. "Noite incerta" passou na Quinzena dos Realizadores de Cannes, no percurso habitual de quem tinha passado pela Cinéfondation, para projetos de alunos de escolas de cinema, aí venceu o prémio de melhor documentário, voltou a vencer em Toronto e foi considerado o melhor filme do Lisbon & Sintra Film Festival. Tanta gente não podia estar enganada...

"Noite incerta" é sobre o cinema e como ele olha o que o rodeia. Começa com a revelação de cartas trocadas por uma estudante de uma escola de cinema, identificada apenas pela inicial "L", para o seu namorado, que a irá abandonar por ela pertencer a uma casta inferior. Imagens de um casamento tradicional mostram o que já vimos tantas vezes: uma noiva - mas também o noivo - como as pessoas de feições mais tristes na cerimónia, face a um matrimónio certamente arranjado pelas famílias.

Mas esta denúncia trágica de algo que é difícil de erradicar de uma sociedade que tem dificuldade em evoluir no que respeita a certos direitos, como os das mulheres, cedo se transforma, e com ela o filme de Kapadia, em algo mais: a não aceitação por parte dos estudantes da escola de cinema da nomeação para diretor de um ator de televisão, pela sua boa relação com o partido governamental e com os movimentos nacionalistas hindus, em crescendo no país.

Sem renegar o cinema do passado - "Eisenstein, Pudovkin, vamos ganhar", grita-se a certa altura como palavra de ordem - "Noite incerta" é um olhar jovem, por vezes desesperado, mas afinal com a profunda esperança de um novo cinema e um novo mundo.

Noite incerta

Payal Kapadia

2021