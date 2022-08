"Noites Alienígenas" foi o grande vencedor da edição 50 do Festival do Gramado

João Antunes Hoje às 15:09 Facebook

Acontece com muita frequência nos festivais de cinema, mesmo nos maiores, como Cannes, Berlim ou Veneza, que os jornalistas presentes se perguntem, face ao palmarés final, que filmes andaram os membros do júri a ver, tal a disparidade de opiniões.

Fenómeno raro, e de aplaudir, não só o Júri da Crítica, composto por cinco reputados colegas brasileiros, coincidiu com a opinião do Júri Oficial, nas principais categorias, aquelas a que o JN assistiu nos últimos oito dias, como os vencedores foram aqueles de que mais se falava por aqui desde as suas primeiras projeções.

Assim, "Noites Alienígenas" venceu o grande prémio das longas-metragens brasileiras, o uruguaio "9" foi o vencedor na categoria de longas-metragens estrangeiras (território aqui circunscrito aos restantes países da América Latina, a Portugal e a Espanha) e "Fantasma Néon" conquistou o principal Kikito, o troféu do festival, como melhor curta-metragem brasileira.