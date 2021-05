Catarina Ferreira Hoje às 11:26 Facebook

Num Portugal empolgado por Lisboa Capital da Cultura, logo de seguida pela Expo 98, os grandes feitos que não fossem culturais pareciam adormecidos à excepção de alguns recordes do Guinness, em que os portugueses são sempre os maiores nalguma coisa. Mas a 18 de maio de 1999, João Garcia atinge o pico do Evereste e insufla o ego nacional.

O alpinista nascido em Lisboa em 1967 iniciou-se na escalada em rocha na Serra da Estrela, passando à escalada em neve e gelo nos Alpes. Foi o único português a alcançar este feito sem recurso a oxigénio artificial.

Depois de conquistado o desafio Evereste, de onde regressou com graves lesões e no qual morreram dois companheiros de expedição, João Garcia lançou quatro títulos: "Mais além, depois do Evereste", "A mais alta solidão", "10 passos para chegar ao topo" e "Uma vida nos tetos do Mundo". Considerado um herói nacional, tornou-se também uma figura da cultura popular pela sua história de superação.

Há 110 anos morreu o compositor Gustav Mahler, um outro tipo de história de superação inacreditável que pode ser vista no filme "Mahler no divã", de 2010. Vale a pena ser revisitado.

Aqui, um concerto de Mahler pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

Maria Gabriela Llansol nasceu em Lisboa em 1931. É apontada por muitos como um dos nomes mais inovadores e importantes da ficção portuguesa contemporânea. Neste dia, há 15 anos, ganhou o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores pela obra "Amigo e amiga -Curso do silêncio 2004":

"Está centrado sobre um objecto que deixou o estudo do texto em que escrevo e que lhe conferiu (necessitaria ele?) o estatuto de nómada. Sem situação social no conhecimento. As folhas adoram vagamundos. A vagueação. E as daquele plátano, e árvores limítrofes, não são excepção à regra. Assim, ele, partido em fragmentos, move-se, flutuando, por impulso do ar. É um homem quotidiano, sem nenhum sinal de ilustração nas mãos e/ou no rosto."

Curioso, num ano em que o filme "Nomadland" de Chloe Zhao pôs tanto em voga a vagueação. O livro merece releitura.

Também nesta data morreu o realizador brasileiro Aloysio Raulino. Aqui, o seu documentário "Como dança São Paulo", de 1991.