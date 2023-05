Nomes maiores do Brasil choram morte de Rita Lee

JN Hoje às 18:56 Facebook

A morte de Rita Lee, na segunda-feira, aos 75 anos, foi lamentada por várias personalidades do mundo da música, tanto no Brasil como além-fronteiras. A "rainha do rock brasileiro", título que conquistou durante a carreira, tinha sido diagnosticada com cancro do pulmão em 2021.

O presidente brasileiro descrevei Rita Lee como "um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira". "Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória", escreveu Lula da Silva, no Twitter, detalhando que a artista "ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia".

"Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e António, familiares e amigos. Rita, agora falta você", pode ler-se.