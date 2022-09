"Nortear Ilustrado" une criadores portugueses e galegos

F. Cleto e Pina Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Residência artística dirigida a ilustradores ibéricos iniciou-se na quinta e prolonga-se até sábado na ilha de San Simón, nos arredores de Vigo. Cátia Vidinha e Margarida Nóbrega são as representantes portuguesas.

Teve início nesta quinta-feira e decorre até ao final do dia de sábado, dia 1, a quarta edição do "Nortear Ilustrado", uma residência artística para autores com obra reconhecida, que "aproveita fundos europeus para harmonizar a proximidade cultural, artística e cívica dos dois lados da fronteira da Eurorregião Galiza - Norte de Portugal", como detalhou ao "Jornal de Notícias" Alfonso Rubio, gerente da Eurorregião.

A coordenação artística este ano está entregue a David Pintor, um prestigiado ilustrador, que tem por missão acompanhar os quatro convidados da edição deste ano, as portuguesas Cátia Vidinhas e Margarida Nóbrega, e os galegos Jano Viñuela e Uxia Pin, representantes de diferentes gerações e estilos artísticos, e apresentar-lhes a ilha de San Simón, na Ria de Vigo, onde decorre a residência.

PUB

Como resultado da sua estadia nesta residência artística, cada um dos criadores irá produzir um portefólio pessoal, que será acrescentado à coleção de materiais produzidos em edições anteriores.

Ontem, primeiro dia do "Nortear Ilustrado", a ilha recebeu 75 estudantes da EASD Pablo Picasso, da Corunha, do EASD Antonio Faílde, de Ourense, e da EASD Ramón Falcón, de Lugo, que tiveram a oportunidade de conhecer o percurso profissional dos convidados e partilhar com eles um espaço de conversa e debate.

Alfonso Rubio, explicou igualmente que, "atendendo a que 2022 é um ano Jacobeu, as obras plásticas originais a criar pelos artistas durante estes três dias deverão ter como foco o Caminho Português para Santiago de Compostela". No final, estas obras serão avaliadas e a ilustração que for considerada vencedora receberá um prémio pecuniário e será utilizada na capa do livro com a novela vencedora do "Nortear Escritores".

Quarta edição da residência decorre até este sábado, 1 de outubro Foto: Direitos reservados

Este outro programa complementar, destinado a pessoas sem qualquer obra publicada, contou este ano com a sua oitava edição, que foi ganha pela portuguesa Mariana Pais de Oliveira, de 32 anos, com o conto "Medula".

O programa europeu Nortear, é promovido por diversas entidades, entre as quais se encontram a Dirección General de Cultura de la Xunta de Galicia, a Direção Regional da Cultura do Norte de Portugal e o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal, bem como representantes do Turismo de Galicia e do Turismo Porto e Norte.