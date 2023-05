North Festival: 50 mil pessoas em três dias e impacto de 15 milhões de euros

João Martins Hoje às 09:39 Facebook

Estudo de impacto económico sobre o evento revela que o maior gasto dos festivaleiros foi com alojamento, em média 131 euros diários. Cada espectador gastou no recinto 40 euros por dia.

A quinta edição do North Festival, que decorreu entre 26 e 28 de maio, atraiu "à Alfândega do Porto um total de 50 mil visitantes, que geraram na cidade um impacto económico global estimado superior a 15 milhões de euros na cidade do Porto", revelou o estudo realizado pelo ISAG e pelo Centro de Investigação em Ciências Empresariais e Turismo da Fundação Consuelo Vieira da Costa.

Os valores apresentados ontem foram calculados tendo por base "despesas de alojamento, deslocações, refeições, compras e presentes, cultura e lazer, entre outras despesas".

90% de estreantes

Segundo o estudo, cerca de "90% dos festivaleiros participaram pela primeira vez no evento" - o que se justificará pelo "investimento e aposta em cabeças de cartaz consagrados e aclamados no panorama musical internacional", o que se verificou, segundo a organização. O estudo sublinha o "sucesso no que se refere à conquista de novos públicos".

Os espectadores avaliaram a qualidade do cartaz, que incluía Robbie Williams, Ivete Sangalo e The Chemical Brothers, com o valor de 4.5 (numa escala de 1 a 5).

O alojamento foi a despesa média mais significativa (cerca de 131 euros diários). Quanto às escolhas: "36 % dos festivaleiros optaram por pernoitar em hotéis, 21% em alojamento local, 21 % em casa de amigos/familiares e 10 % em hostel. 12 % dos inquiridos ficaram alojados em outros tipos de estabelecimento", elucida o estudo. Na hora de escolher o estabelecimento o fator tido mais vezes em conta foi a proximidade do recinto.

Vieram 2500 estrangeiros

As deslocações e viagens são outro ponto em que os visitantes gastaram mais dinheiro, em média 92 euros diários. Imediatamente seguidos das "compras e presentes" que alcançaram o valor médio de 77 euros por dia. No interior do recinto, "o gasto médio diário por pessoa - excluindo o valor do bilhete ou do passe geral - atingiu os 40 euros".

No balanço dos três dias, "o grau de satisfação global fixou-se nos 4.4 (de 1 a 5)".

O festival recebeu a visita de cerca de 2500 festivaleiros estrangeiros, "provenientes de vários países da Europa, mas, também, de outros continentes". Destes 93% vieram propositadamente para o North Festival.

A próxima edição do North Festival decorrerá no último fim de semana de maio de 2024, no mesmo local da Alfândega do Porto.