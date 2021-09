North Music Festival: DGS diz não ter emitido quaisquer recomendações

Catarina Ferreira Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O North Music Festival comunicou esta quarta-feira à tarde a intenção de adiar o evento que decorreria a partir de quinta-feira, dia 30, e até dia 2 de outubro, na Alfândega do Porto, devido a normas impostas pela DGS. A Direção-Geral da Saúde alega que "não foram emitidas quaisquer recomendações".

Ao JN, a organização do festival garantiu que, "apesar da inexistência de um parecer final concreto e específico à data de hoje, foi já exigido pela DGS - e para que o evento acontecesse nos moldes em que o conhecemos e nos quais faz sentido acontecer, ou seja, com plateia em pé - que todo o público realizasse teste à Covid-19, mesmo todos aqueles que têm já Certificado Digital Covid. Assim, um detentor de passe de três dias, mesmo com Certificado Digital válido, seria obrigado a efetuar teste nos três dias de festival, ou seja, um teste por dia". Tendo sido este o motivo apresentado para impossibilitar a realização do evento.

Contactada pelo JN, a DGS confirma que ainda não deu o parecer final, mas acrescenta que "não foram emitidas quaisquer recomendações à organização deste evento", contrariando a informação prestada pela organização do festival.

A DGS justifica ainda a espera: "Não foi ainda emitido o Parecer Técnico por se estar a aguardar a publicação da nova Resolução de Conselho de Ministros, a qual poderá conter alterações às regras para a organização dos eventos, tendo a organização sido informada desta condicionante".

A Direção-Geral da Saúde confirmou igualmente o que a organização tinha explicado: "Apesar de todos os esforços encetados e de o NMF [North Music Festival] contar, desde o primeiro dia, com consultoria de uma entidade privada de saúde, com uma unidade de medicina populacional e de saúde pública para a criação de um plano de contingência - mantendo contacto permanente com a DGS -, as respostas acabaram por não chegar atempadamente".

A DGS detalhou que "a Comissão Técnica para os Eventos de Massas COVID-19 da DGS recebeu por email, no dia 13 de setembro de 2021, o Plano de Contingência do North Music Festival e um pedido de reunião por parte da organização".

Amanhã, após a reunião do Conselho de Ministos, poderá haver alterações a estas regras.