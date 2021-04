North Music Festival regressa à Alfandega do Porto a 30 setembro

Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O North Music Festival (NMF) acaba de anunciar que o festival da Alfândega do Porto vai ter novas datas este ano. Numa edição inédita de três dias, o festival é adiado para os dias 30 de setembro, 1 e 2 outubro, tendo assegurado a confirmação dos cabeças-de-cartaz internacionais já anunciados no ano passado.

Deftones, Moonspell, The Waterboys e The Script são as bandas já garantidas para o alinhamento deste ano, às quais se vão juntar novos nomes a anunciar em breve. À semelhança dos demais eventos culturais, e perante a chegada da pandemia de Covid-19, o North Music Festival adiou a edição de 2020 para este ano, tendo como principal compromisso com o seu público a manutenção dos concertos das principais bandas internacionais anunciadas.

O adiamento permitiu ainda à Vibes & Beats - entidade promotora - a organização de uma edição com mais um dia face ao habitual. O cabeça de cartaz, assim como o restante alinhamento para este dia extra será, entretanto, revelado

Os bilhetes para a quarta edição do North Music Festival estão agora disponíveis para venda nos locais habituais, assim como no site do festival (www.northmusicfestival.seetickests.com). O bilhete diário tem o valor de 50 euros e o passe geral terá uma pré-venda limitada no valor de 90 euros.

Para o público que adquiriu os bilhetes no ano passado, e no seguimento do que já foi indicado, os mesmos mantêm-se válidos para as novas datas agora anunciadas, tendo em conta o alinhamento do cartaz. Já os detentores dos passes gerais (de dois dias no ano passado) têm um upgrade automático, passando a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional.

"Tal como tem sido a nossa prática desde a chegada da pandemia, o nosso principal objetivo é sempre o de salvaguardar a saúde e segurança do nosso público, das bandas, parceiros e colaboradores do festival", afirma Jorge Veloso, diretor da Vibes & Beats, acrescentando que a promotora "está confiante na previsão do Governo, Comissão Europeia e autoridades de saúde que apontam para uma imunidade de grupo da população portuguesa ainda antes do final do verão".

A manutenção do cartaz, adianta Jorge Veloso, foi difícil, sobretudo com Deftones, mas conseguida: "Neste quadro de pandemia termos o ok de uma superbanda com mais de 30 anos de atividade e ainda por cima considerada por muitas revistas da especialidade como o melhor álbum do ano só nos enche de orgulho e também vai de encontro à vontade dos fãs que já compraram bilhete para o festival este ano".

PUB

A organização do North Music Festival tem estado em contacto e constante articulação com a Direção-Geral da Saúde, Governo, autoridades locais e todas as entidades competentes, de forma a garantir o cumprimento de todas as diretrizes para a realização do evento.

A promotora Vibes&Beats está ainda a receber consultadoria de uma entidade privada de saúde, com uma unidade de medicina medicina populacional e saúde pública, que tem apoiado a tomada de decisões baseadas na evidência e na avaliação de dados.