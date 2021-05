NOS Alive 2021 foi cancelado

Hoje às 11:22 Facebook

A edição do festival NOS Alive 2021 foi cancelada, à semelhança do que aconteceu no ano passado.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

A Everything is New, promotora do certame, aponta como razão para o adiamento a situação pandémica que limita a circulação entre países, "inviabilizando as tours para o verão de 2021", e explica que "não foi uma decisão tomada de ânimo leve".

Em 2022, o festival acontecerá a 6, 7, 8 e 9 de julho. A Everything Is New informa que os bilhetes adquiridos para o NOS Alive 20 e NOS Alive 21 são válidos para os dias da semana correspondentes do NOS Alive 22, podendo também ser pedido o reembolso dos bilhetes ou passes comprados para as edições que se viram adiadas. Para quem tinha bilhetes para a edição de 2020, deverá fazer um pedido de reembolso 14 dias úteis após a data do NOS Alive 2021.

A organização diz tudo estar a fazer para que em 2022 "voltemos com mais vontade, mais força e mais vivos do que nunca".