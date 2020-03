NOS Alive continua. Por enquanto

Hoje às 21:38 Facebook

"O NOS Alive continua", assegurou, esta quarta-feira, Álvaro Covões, da Everything is New.

"Faltam 112 dias. Não posso estar a desistir de um projeto que é daqui a quatro meses", explicou o promotor, citado pela Blitz.

O diretor-geral da promotora que organiza o festival agendado para os dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no passeio Marítimo de Algés, não ignora o estado de emergência declarado pelo presidente da República devido à pandemia de Covid-19. Apenas acredita que ainda "tudo é possível".

O cartaz deste ano contempla artistas de elevada envergadura, como Taylor Swift, Billie Eilish , Kendrick Lamar, Strokes ou Angel Olsen.