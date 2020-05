NOS Alive já tem datas para 2021

Rita Neves Costa Ontem às 22:22 Facebook

O festival NOS Alive que se realiza Parque Marítimo de Algés, em Oeiras, tem novas datas para 2021. O evento fica marcado para 7, 8, 9 e 10 de julho do próximo ano.

Em virtude da proibição de festivais de música até 30 de setembro, devido à pandemia de covid-19, vários eventos foram cancelados. Um deles foi o NOS Alive que se realiza todos os anos no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e cujas datas para 2021 estão já marcadas. O festival realiza-se a 7, 8, 9 e 10 do próximo ano.

De acordo com o comunicado da promotora "Everything is New", a banda Da Weasel são a primeira confirmação (o grupo transita da programação deste ano para 2021). Em 2020, o NOS Alive iria receber os artistas Kendrick Lamar, Taylor Swift e Billie Eilish. A organização do festival remete para mais tarde explicações e esclarecimentos sobre os bilhetes, "em conformidade com a Lei a publicar".