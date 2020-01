Portugueses em África: diferenças entre a realidade a a magia

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

"Um plano do labirinto", de João Garcia Miguel, dá conta da "delicadeza e brutalidade" da passagem dos portugueses por África

Um desafio radical ao corpo dos atores. E um texto labiríntico, polifónico, que capta por fragmentos uma história de amor passada durante a guerra colonial. É também um confronto entre a racionalidade e a magia, ou entre a "delicadeza e a brutalidade", palavras com que João Garcia Miguel, encenador de "Um plano do labirinto", descreve a passagem dos portugueses por África.

Partindo do texto de Francisco Luís Parreira, o espetáculo transporta os espectadores para uma savana - alguns toros de madeira compõem a alusão. E o labirinto, palavra de ecos múltiplos na cultura ocidental, será aqui a dificuldade de contar a história da guerra colonial, a dificuldade de acreditar numa só versão. Daí que a montagem, que inaugura a programação de 2020 dos espaços geridos pelo Teatro São João, assuma a explosão das possibilidades.

Aos inúmeros registos do texto, que passeia entre momentos poéticos e vernaculares, entre canções e relatos crus, num caleidoscópio que vai desembrulhando uma história em que nada é fiável, mas que se vai inscrevendo numa espécie de arco mítico do passado português, convocando mesmo a presença de Camões, reagem os atores como um espelho.

João Lagarto, Paulo Mota e Sara Ribeiro encontram-se no antípoda de qualquer naturalismo. Todos os seus gestos são altamente teatrais e estilizados, altamente ambíguos como a história de "Um plano do labirinto". Os seus corpos enroscam-se, enleiam-se, confundem-se. Funcionam como rapsodos que ligam diretamente as palavras ao movimento, adaptando com destreza as suas temperaturas ao que pede cada situação. O resultado é uma coreografia intensa e poliédrica, que nos propõe o riso e a reflexão e nos incita a uma decifração constante - ou não estivéssemos num labirinto.

E como esse espaço só se completa com o Minotauro, também aqui surgem figuras mágicas - a manada de antílopes avistada pela patrulha, que sintetiza a visão do espetáculo sobre a guerra: uma flor entre os destroços ou uma hipótese de afinar a pontaria.

Porto, Teatro Carlos Alberto. Até 19 de janeiro