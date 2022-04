Nos Dias da Dança, uma imersão crioula por Clara Andermatt

Clara Andermatt é um dos nomes mais importantes da dança contemporânea portuguesa. As suas criações são apresentadas há 31 anos, de forma ininterrupta, nos palcos nacionais e internacionais. "Pantera", que chega esta terça-feira 19 ao DDD, é um recado para o cantautor cabo-verdiano Orlando Barreto.

Em 1994, uma encomenda para a Lisboa Capital da Cultura levou Clara Andermatt até Cabo Verde com o objetivo de criar um espetáculo que resgatasse o património coreográfico e musical daquele arquipélago.

Este convite acabaria por assinalar um ponto de viragem no percurso da bailarina e coreógrafa portuguesa (Lisboa, 1963). Esse período passou a ser chamado "período Cabo Verde". O impacto foi de tal forma forte que teve réplicas em projetos criados no arquipélago durante sete anos consecutivos, com o seu habitual companheiro criativo, João Lucas.

Nesse período, ambos conheceram Orlando Barreto, aliás Pantera, poeta e músico cabo-verdiano que se tornou cúmplice das suas viagens criativas. Pantera foi um dinamizador de novos percursos na música do seu país, tendo sempre presente a cultura e o povo, contando as suas histórias com um carinho e uma picardia que só se pode ter pelos seus.

Pantera, nascido na ilha de Santiago em 1967, morreu inesperadamente aos 33 anos, em 2001. No ano passado, a filha do artista, Darlene, que tinha apenas seis anos quando perdeu o pai, contactou Clara Andermatt e João Lucas para criarem um espetáculo de homenagem ao pai.

A história repetiu-se. Lucas e Andermatt regressaram a Cabo Verde em busca de um elenco para rememorar Pantera. Três dos antigos companheiros de viagem voltaram a embarcar na aventura, assim como a cantora Mayra Andrade, aluna de Orlando Barreto. "Pantera", o espetáculo, é uma alegoria à poesia, música e tradição de Cabo Verde, mas também um reencontro de Andermatt com a memória. E, nas palavras na criadora, é "um recado para Pantera" no 20.º aniversário da sua morte.

"Pantera", de Clara Andermatt e João Lucas, terça-feira 19 no Teatro Rivoli (Porto), às 19.30 horas.