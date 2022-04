Nos Dias da Dança, uma jornada de introspeção guiada pela música, teatro e dança com "Sad sam Matthäus"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Coreógrafo croata Matija Ferlin convoca várias linguagens em "Sad sam Matthäus", espetáculo que tem estreia nacional no DDD - Festival Dias da Dança.

Matija Ferlin (Pula, 1982) embrulhou em camadas diferentes dimensões do sofrimento: a que Bach transmite na sua "A paixão segundo São Mateus", que remete para a morte de Cristo; a do próprio compositor alemão, que lidou com a cegueira no final da vida; a dos familiares que atravessaram a Segunda Guerra Mundial; e a do próprio coreógrafo, que se debate com as questões levantadas a um bailarino quando o corpo começa a enfrentar limitações a partir dos 40 anos. Matéria para refletir durante três horas no espetáculo "Sad sam Matthäus" ("Agora, sou Mateus"), que tem a sua estreia nacional no DDD - Festival Dias da Dança.

Dividido em duas partes, tal como o oratório que Bach compôs em 1727, com libreto de Picander, e que serviu de base à peça de Ferlin, "Sad sam Matthäus" explora um registo teatral na primeira metade, com ritmo compassado a acompanhar as meditações de um velho artista. Na segunda parte explode a dança, numa sucessão de pequenas cenas em que o coreógrafo insere material autobiográfico - reflexões sobre a sua experiência pessoal e artística e um arquivo de memórias familiares marcadas pela guerra.

Com texto de Goran Ferčec, habitual colaborador de Ferlin, o espetáculo questiona a relação entre dança e teatro e convida o espectador a uma jornada de introspeção, visando produzir, mais do que um efeito de catarse, sentimentos de compaixão e aceitação. Sendo "explicitamente religiosa", nas palavras do coreógrafo, a peça "está para lá das expectativas do que é um texto canónico, abrindo-se aos valores universais".

Autor de mais de 20 coreografias desde 2004, em se incluem as suas particulares abordagens a obras famosas do teatro, como "Staging a play: Antigone" (2018) ou "Staging a play: Tartuffe" (2017), o coreógrafo estreia em Portugal a sua nova criação, depois de obter já vários prémios na Croácia e de ter circulado por França, Áustria e Eslovénia.

"Sad sam Matthäus", de Matija Ferlin, quarta-feira 20 e quinta 21 no Teatro Campo Alegre (Porto), às 19.30 horas.