Nos palcos a música ainda é a conta-gotas

Amanhã arranca o verão, mas 2021 ainda não será o grande ano do regresso dos espetáculos ao vivo.

As palavras "adiado" e "cancelado" passaram a fazer parte do cardápio musical. A fechar uma semana especialmente agitada, com o cancelamento de vários festivais de verão e o anúncio da testagem obrigatória em eventos com mais de 500 pessoas (ou mais de 1000 se ao ar livre), sábado foi a vez da vinda dos Saucerful of Secrets, de Nick Mason, baterista dos Pink Floyd, agendada para 3 e 4 de julho no Porto e em Lisboa, ser adiada para 2022.

Mas a música em palco não morreu, apenas percorre caminhos alternativos. Nuno Nabais, produtor da Fábrica Braço de Prata, espaço de concertos na capital, continua a receber música ao vivo todos os dias.