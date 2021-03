Nos Primavera Sound adiado para 2022

Rita Salcedas Hoje às 11:40, atualizado às 11:58 Facebook

O festival Nos Primavera Sound, que tem lugar na cidade do Porto, não se realizará este ano devido à incerteza causada pela pandemia. A organização aponta as novas datas para junho de 2022.

O adiamento foi anunciado esta terça-feira pela organização do festival. A nona edição do festival, que deveria ter lugar no próximo junho, fica agora adiado para os dias 9 a 12 de junho do próximo ano. A "dolorosa" mas "correta" decisão de passar mais um ano sem Primaversa Sound deve-se às "incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais" do evento que, "adicionadas às restrições que existem actualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração".

A organização do festival garante que houve "contacto permanente" com as autoridades locais e com a Direção-Geral da Saúde "para explorar possíveis soluções", mas prevaleceu a vontade de celebrar o Primavera Sound "como antigamente", o que ainda não se prevê possível. "Pelo menos, não da forma como deve ser vivida a experiência completa do festival", lê-se no comunicado divulgado hoje pela organização.

Com agradecimentos ao "apoio de todos os artistas, agências, patrocinadores, empresas de produção e todos os colaboradores que lutaram" para a realização do festival em 2021, fica a promessa de uma "melhor edição, grandiosa e inesquecível" edição no próximo ano, cujo alinhamento será anunciado até 5 de junho.

"Tal como aconteceu no ano passado, todos os bilhetes adquiridos para a edição 2020 e 2021 são válidos para a edição 2022, podendo, naturalmente, o portador solicitar o seu reembolso a partir de 1 de Janeiro de 2022 nos termos da lei 10-I/2020", informa a nota.