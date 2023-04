Nostalgia faz regressar aos palcos portugueses boysbands famosas

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

D'ZRT e Excesso retornam ao ativo este mês, várias décadas depois de terem sido criadas. Backstreet Boys e New Kids on the Block iniciaram o fenómeno.

Corria o ano de 2018 quando os Backstreet Boys anunciaram o tão aguardado regresso. O que estava para ser apenas uma série de concertos com dois meses de duração acabou por transformar-se numa lucrativa tour que já vai no quarto ano. Mas a boysband norte-americana fez muito mais do que renascer uma sensação dos anos 1990, abrindo a porta a um fenómeno que tem ganho asas por todo o lado: o regresso da nostálgica viragem do século.

A ideia já tem raízes em Portugal. Primeiro, foram os D"ZRT. A 29 de julho de 2022, a banda nascida na série televisiva "Morangos com açúcar" anunciou uma reunião, a que chama "regresso que leva ao passado".