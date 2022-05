Not All Tails: um tratado sobre o tempo em disco e no palco

JN Hoje às 15:22 Facebook

Quinteto apresenta álbum de estreia este sábado na Sala Estúdio Perpétuo, no Porto.

Fruto de dois anos anos de gravações em Matosinhos de 2019 a 2020, "No more time" assinala a estreia nos álbuns do quinteto Not All Tails.

A formação nasceu após primeiros passos dados na Eslovénia, cristalizando mais tarde no norte de Portugal em redor de uma formação que inclui Vasco da Gama na voz e guitarra, Sofia Lourenço, na voz e teclado, Nuno Camelo nos teclados e vozes, Daniel Tércio em bateria, samples e vozes, e Pedro Fidalgo no baixo.

Os Not All Tails navegam por uma indie-pop colorida e melódica, assente em esqueletos alternadamente mais eletrónicos e acústicos, com um afeto notório por harmonias vocais.

O concerto de apresentação de "No more time" acontece este sábado, a partir das 21.30 horas, na recém-reaberta Sala Estúdio Perpétuo, no Porto. Os ingressos custam 10 euros.