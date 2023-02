Novas sonoridades para um clássico do cinema de terror

JN Hoje às 19:35 Facebook

A edição deste ano do ciclo Invicta Música Filmes arranca nesta terça com o marcante "Frankenstein". O clássico de Mary Shelley filmado por James Whale em 1931 é revisitado pelo compostor Michael Shapiro.

A forte presença de "Frankenstein" no imaginário popular não é indiferente à forma como o livro de Mary Shelley, originalmente publicado em 1818, foi sendo adaptado ao longo dos tempos a outras artes.



No cinema em particular, a versão que James Whale realizou em 1931 continua a ser a mais popular. A tal ponto que continuamos a associar as feições da hedionda figura às do papel magistralmente interpretado por Boris Karloff.

Foi esta a versão escolhida pelo Invicta Música Filmes para dar início a mais uma edição deste ciclo na Casa da Música que, como faz parte da sua declaração de princípios, "procura revelar música a cinéfilos e cinema a melómanos".

Nesta terça-feira, às 19.30 horas, a Sala Suggia vai projetar o filme que redefiniu a história do género, ao cimentar Karloff como um ícone do cinema de terror. A acompanhar o filme, vai ser possível escutar a banda-sonora que foi encomendada em 2001 ao compositor norte-americano Michael Shapiro.

"A queda da Casa de Usher" (sexta-feira) e "Sombras animadas" (sábado) são as restantes propostas deste ciclo.