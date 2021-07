Novas vozes e velhos conhecidos no Curtas Vila do Conde

Catarina Ferreira Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Edição 29 do festival internacional de curtas-metragens arranca esta sexta-feira. Traz insetos e David Lynch.

A partir desta sexta-feira e até dia 25, há 236 filmes para ver nas Curtas de Vila do Conde. O evento volta a propor "um olhar transversal sobre o cinema mundial, num programa onde os filmes dilatam os tempos, expandem as temporalidades e declinam cronologias", explica Mário Micaelo, da organização.

As sessões decorrem no Teatro Municipal de Vila do Conde. "Temos uma sala magnífica que permite ter 250 espectadores" disse o responsável ao JN. O processo de seleção nacional resultou num bom equilíbrio entre entradas novas e valores seguros. Na competição internacional não há menos filmes, nem menos qualidade. "Há um olhar mais profundo e mais humano", assegura.