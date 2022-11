Novembro Jazz arranca amanhã em São João da Madeira

Sete espetáculos, distribuídos ao longo deste mês pela Casa da Criatividade e Paços da Cultura, fazem parte do Novembro Jazz, festival que se inicia esta quinta-feira com o pianista brasileiro Amaro Freitas e encerra a 25 de novembro com Carlos Bica.

"No ano de 2022, o Novembro Jazz rompe com o que de mais tradicional foi trazido ao palco da Casa da Criatividade em edições anteriores. Teremos jazz mais cru, mais puro e mais genuíno. Plural e particular", garante a programadora cultural Gisela Borges, da Casa da Criatividade.

Ainda de acordo com a responsável, o festival pretende, na sua génese, "divulgar este modo de expressão musical, aproximar públicos desta linguagem artística e promover uma pluralidade expressiva, sempre com qualidade e diversidade".

Em 2022, "apresenta-se como um desafio que tem como mote um "atravessar" este género musical como uma experiência sensorial".

Amaro Freitas abre o programa do festival promovido pala Câmara Municipal nesta sexta-feira, 4 de novembro, às 21.30 horas, na Casa da Criatividade. "Será a última oportunidade para assistir este ano em Portugal à apresentação ao vivo do álbum "Sankofa", que confirma a projeção internacional que este grande pianista brasileiro tem conquistado com uma proposta artística que remete para elementos da cultura popular afro-brasileira".

No encerramento, marcado para dia 25 de novembro, a Casa da Criatividade acolhe, também a partir das 21.30 horas, o contrabaixista Carlos Bica. Um concerto em que estará com o seu trio Azul, do qual fazem parte outros exímios músicos de jazz: o guitarrista alemão Frank Möbus e o baterista norte-americano Jim Black.

O cartaz deste evento, a decorrer na Casa da Criatividade, inclui outros momentos, um dos quais já no dia 10, protagonizado por André Carvalho, numa atuação intimista em que artista e público partilham o palco - o formato do ciclo "Alternativa à 5inta".

Mimi Froes atua no mesmo espaço no dia 11. Uma semana depois, a 18 de novembro, será a vez de subir ao palco o Ricardo Toscano Quarteto, apontado como um dos mais entusiasmantes grupos em atividade, liderado pelo jovem trompetista que lhe dá o nome e que é já uma certeza do jazz nacional.

Na noite seguinte, o Novembro Jazz inclui também uma atuação nos Paços da Cultura, que se insere no ciclo Musicatos, uma iniciativa com entrada gratuita que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Academia de Música de S. João da Madeira. Trata-se da apresentação ao vivo do novo disco "Repair", de Sónia Pinto.

Antes do encerramento do Novembro Jazz com Carlos Bica & Azul, o programa inclui ainda, no dia 20, às 10.30 horas, o concerto para bebés (a partir dos seis meses) "A flauta doce e sons de arrepiar", com os próprios destinatários a fazerem parte integrante do espetáculo.

Parcerias com academias de música

Refira-se ainda que foram estabelecidas parcerias com a Academia de Música de S. João da Madeira e com a Academia de Música de Espinho, que vão proporcionar momentos musicais no "foyer" da Casa da Criatividade a anteceder os concertos principais.

Os bilhetes para cada um dos espetáculos do Novembro Jazz na Casa da Criatividade - bem como passes para todos os concertos - podem ser adquiridos online na BOL (https://casadacriatividade.bol.pt/) ou presencialmente na Torre da Oliva (contacto 256 200 204), Junta de Freguesia/Paços da Cultura (256 200 541), Worten S. João da Madeira, FNAC e CTT.