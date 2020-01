Novidades de Mário de Carvalho e Herberto Helder

Ana Vitória Hoje às 20:00 Facebook

Um novo livro de contos de Mário de Carvalho, "Epítome de pecados e tentações", e a reedição de "Apresentação do Rosto", de Herberto Hélder, são algumas das novidades literárias da Porto Editora, que também vai assinalar o centenário do nascimento de Ruben A. com vários livros do autor.

As diferentes chancelas do grupo (Porto Editora, Assírio & Alvim, Sextante, Livros do Brasil, Ideias de Ler e Albatroz) vão publicar mais de 90 títulos na primeira metade deste ano. O destaque vai para a publicação, em março, do novo livro de Mário de Carvalho, "o nosso maior contista contemporâneo", nas palavras do editor Manuel Alberto Valente. Herberto Hélder, que morreu em 2015, será também reeditado em março, pela primeira vez com as alterações feitas pelo próprio num exemplar que tinha em seu poder.



A aposta em escritores portugueses é outra das marcas da chancela que irá editar já este mês, "A aves não têm céu", segundo romance de Ricardo Fonseca Mota, autor que venceu o Prémio Literário revelação Agustina Bessa-Luís em 2015. Em abril sairá "Serei sempre teu abrigo", um conto de Valter Hugo Mãe e, em maio, estará disponível "Oração a que faltam Joelhos", novo livro de Jacinto Lucas Pires.

No campo da poesia será lançada a poesia completa de Maria Alberta Menéres, autora de que a Porto Editora já publicou toda a obra infanto-juvenil. Manuel Alberto Valente sublinhou ainda o lançamento de "Guerra colonial", de Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, considerada "uma obra pioneira sobre a guerra colonial e um documento imprescindível para o estudo deste período da história".

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Ruben A., a Assírio & Alvim vai publicar novas edições de "Silêncio para 4" e "O mundo à minha procura", autobiografia do autor que reúne três livros num volume. Pela Porto Editora, Cláudia Gomes salientou a aposta em títulos como "O Diário", de Renia Spiegel, que apontou como "um poderoso testemunho da II Guerra Mundial e dos horrores do Holocausto".

Pela Ideias de Ler, chancela especializada em títulos de não-ficção, sairá um livro Melinda Gates, "Ganhar asas e voar", sobre o empoderamento das mulheres e outro de seu marido, Bill Gates, dedicado às alterações climáticas.

"Deixa-te de mentiras", de Philippe Besson, autor distinguido em 2017 com o Prémio Maison de la Presse, vai ser publicado pela Sextante, e o autor francês virá em fevereiro a Lisboa. A Livros do Brasil irá editar, entre outros, "Os Anos", de Annie Ernaux, finalista do Prémio Man Booker Internacional em 2019.