Novo álbum de Blake e Mortimer à venda hoje

F. Cleto e Pina Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Heróis criados por Jacobs completaram 75 anos.

"O último espadão" é o título do novo álbum de Blake e Mortimer, colocado hoje à venda em Portugal pelas Edições ASA, em simultâneo com a edição original francófona. Como habitualmente, o livro conta com duas capas diferentes, uma das quais exclusiva da Fnac.

O retorno dos dois heróis, acompanhados pelo fiel Nasir e com a oposição recorrente do coronel Olrik, o vilão de serviço, fica assinalado por um outro regresso, o do argumentista Jean Van Hamme, que escreveu a nova história, contando no desenho com os holandeses Teun Berserik e Peter Van Dongen, que empregam um estilo muito próximo do original. Van Dongen tem presença anunciada na Comic Con Portugal, que decorrerá de 9 a 12 de dezembro.

Jean Van Hamme, que interrompeu a reforma para escrever pela quinta vez para os heróis criados por Edgar P. Jacobs (1904-1987), baseou-se num episódio histórico em que os nazis, com o auxílio do IRA (Exército Republicano Irlandês), planearam fazer explodir o palácio de Buckingham com toda a família real no interior.

Agora, em "O último espadão", três anos após o final da II Guerra Mundial, o projeto volta à liça orquestrado por ex-SS e, de novo, por elementos do IRA, que pretendem apoderar-se de uma das aeronaves com que os exércitos aliados ocidentais derrotaram a ameaça dos exércitos "amarelos" na trilogia "O segredo do espadão", a primeira aventura do professor Philippe Mortimer e do capitão Francis Blake.

Cronologicamente, este álbum situa-se após aquele tríptico e "O vale dos imortais" e evoca muitos dos momentos da primeira aventura de Blake e Mortimer, cuja publicação se iniciou a 26 de setembro de 1946, no número inaugural da revista belga "Tintin", surgindo, desta forma, como um dos elementos principais das comemorações dos 75 anos dos dois heróis.

PUB

Entre outros aspetos, estas registaram a inauguração de um fresco com os heróis na fachada de um prédio de Bruxelas, e a exposição "Le secret des espadons", patente até 16 de abril de 2022 no Museu da Banda Desenhada de Bruxelas.

Uma nota final para uma edição de luxo deste álbum pela Collector BD, que teve apenas um exemplar. Inteiramente fabricada à mão por Laurent Hennebelle, trata-se de um volume de grande formato (43x58 cm) com lombada em tela e impresso com tintas pigmentares em papel 100% de algodão. A edição inclui um autógrafo manuscrito de Van Hamme, um desenho original de Berserik e outro de Van Dongen, um ex-libris em digigrafia e um caderno gráfico suplementar. Os interessados em pagar os 5000 euros pedidos por esta edição única tiveram de fazer uma inscrição, tendo o feliz contemplado sido escolhido por sorteio.