Novo álbum de Bruce Springsteen tem o título "Letter To You" e sai em outubro

O músico Bruce Springsteen anunciou hoje a publicação de um novo álbum, no próximo dia 23 de outubro, gravado com a E-Street Band, que terá por título "Letter To You".

"Letter To You" é o 20.º disco de estúdio de Bruce Springsteen, sucede a "Western Stars" (2019) e reúne o músico de novo à The E-Street Band, seis anos após o último trabalho discográfico conjunto, "High Hopes" (2014).

O anúncio da publicação de "Letter To You", através da editora Sony Music internacional, foi acompanhado da divulgação do seu primeiro tema, "Letter to You", que dá nome ao álbum.

"Letter To You" foi gravado ao vivo, no estúdio do próprio músico, em New Jersey, no Estados Unidos, com o seu produtor habitual, Ron Aniello.

"Encanta-me este disco, estou feliz como a parte emocional que preserva. Gravámo-lo em apenas cinco dias e resultou numa das melhores experiências de gravação que tive na minha carreira", disse Springsteen, num depoimento citado pela Sony Music.

"O som da E-Street Band, totalmente ao vivo e sem montagens, é espetacular, algo que nunca fizemos antes", afirmou.

As misturas finais foram feitas por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) e Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen).

"'Letter to you' é um álbum de puro e autêntico rock, com o mítico som direto e orgânico, característico da banda da vida" de Springsteen, escreve a editora internacional, no seu comunicado.

Ao longo de mais de 40 anos de carreira, Springsteen conquistou 20 prémios Grammy, um Óscar e um Tony, faz parte do Hall of Fame do Rock and Roll, está entre os distinguidos do Kennedy Center, foi a personalidade do ano MusiCares em 2013 e, em 2016, o então Presidente dos Estado Undidos, Barack Obama, atribuiu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade.

Springsteen atuou em Portugal nas edições de 2012 e 2016 do Rock in Rio Lisboa e, em 2014, também subiu ao palco do festival da Bela Vista, para atuar ao lado de Mick Jagger, como convidado dos The Rolling Stones.

Antes, Bruce Springsteen atuara uma única vez em Portugal, em 1993, no antigo estádio de Alvalade, em Lisboa.