Novo álbum de Madonna celebra o recorde de 50 "nº1" na tabela do Dance Club

Madonna lançou o novo álbum, "Finally Enough Love: 50 Number Ones", que junta 50 remixes de músicas da cantora que abalam as discotecas de todo o mundo há mais de quatro décadas. O álbum conta ainda com uma seleção de remisturas raras.

Após celebrar 64 anos, Madonna volta a bater recordes ao atingir o topo da tabela Dance Club pela 50ª vez. Torna-se, assim, a primeira e única artista a ter 50 músicas a liderar a tabela da Billboard e, para comemorar o feito, editou o álbum "Finally Enough Love: 50 Number Ones", sob a chancela da Warner Records.

A obra, disponível nas plataformas online, a partir desta sexta-feira, divide-se em duas compilações. "Finally Enough Love", uma versão abreviada com 16 hits de remixes para dançar, tais como "Everybody" ou "Like a Prayer". Já "Finally Enough Love:50 Number Ones" engloba todo o percurso de Madonna nas tabelas de música disco e conta ainda com as músicas favoritas dos fãs e uma seleção de remisturas raras, 18 delas lançadas oficialmente pela primeira vez.

Com mais de três horas de música, o álbum segue uma ordem cronológica dos 50 êxitos que tornaram Madonna num ícone internacional, viajando desde "Holiday" de 1983 a "I Don´t Search I Find", lançado em 2019.

O álbum conta ainda com remixes de intérpretes como Shep Pettibone, William Orbit, Avicii, Nicki Minaj e Justin Timberlake.