Novo cinema búlgaro revela-se ao mundo

João Antunes Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

"Fevereiro" assinala a estreia de Kamen Kalev nas salas portuguesas

A Bulgária, de todo o leste europeu, antes e após o desmoronar do bloco soviético, tem seguramente uma das cinematografias menos ricas, conhecidas e mediáticas, não se podendo comparar, por exemplo, com a da Polónia ou da Hungria ou, já em tempos mais recentes, com a dos seus vizinhos da Roménia.

É, pois, seguramente com muito interesse que se assiste à estreia, pela primeira vez em Portugal, de um filme de um dos seus nomes mais importantes na atualidade, Kamen Kalev. Curiosamente, um autor que teve praticamente de fazer um percurso no exterior para regressar ao seu país e fazer um filme tão genuinamente búlgaro como é "Fevereiro".

É verdade que a primeira longa-metragem de Kalev, "Eastern Plays" no seu título internacional, passou pela Quinzena dos Realizadores de Cannes, o que o fez entrar para a "família" do festival, de tal forma que "Fevereiro" chega com a malfadada chancela de Cannes 2020. Mas se a seleção do filme não implicou uma passagem por uma edição do festival, que não se realizou em 2020 devido à pandemia, foi no entanto suficiente para chamar a atenção do distribuidor nacional, que assim nos permite estar atentos a mais uma importante vertente do cinema contemporâneo.

Entre esses dois momentos de Cannes, Kalev, que já se formara na prestigiada escola de cinema francesa La Fémis (herdeira do lendário IDHEC, por onde passaram por exemplo António da Cunha Telles e Paulo Rocha), realizou "The Island", com Laetitia Casta, o que o levou de novo à Quinzena, e "Tête Baissée", com Melvil Poupaud, rodado em Marselha.

"Fevereiro" é ainda um produto de uma política de internacionalização (há quem lhe chame neocolonialismo cultural) do cinema francês já que, apesar de se tratar de uma história inteiramente local, o filme fez-se também com recurso a uma coprodução com os gauleses, cujo contributo se faz, no entanto, em áreas menos "visíveis" da produção de um filme, inscritas aliás no que tecnicamente se chama pós-produção.

Mas a verdade é que, apesar de todas estas condicionantes e do percurso histórico do seu autor, Kamen Kalev arranca em "Fevereiro" com uma obra que é ao mesmo tempo muito ligada às tradições e â cultura de uma região rural no leste da Bulgária, mas contém uma mensagem perfeitamente universalista, pelo seu relato, de profundo humanismo, do ciclo de vida da sua personagem central, Petar.

PUB

O filme encontra-se dividido em três blocos, "Passado", "Serviço Militar" e "Fevereiro". No primeiro, o jovem Petar acompanha o avô nas suas tarefas de pastor. No segundo bloco, Peter casa-se, passa a noite de núpcias e desloca-se da sua terra para cumprir o serviço militar, que fará quase tido, como voluntário, numa pequena ilha desabitada do Mar Negro.

No terceiro bloco, Peter, já velho, retoma as tarefas que antes víramos executar ao seu avô, perguntando-nos mesmo se não seria o mesmo ator a interpretar as duas personagens. Podia ser, mas na realidade não é.

Desde a primeira imagem que Kalev, também com formação académica na fotografia, nos diz ao que vem. Há um apelo evidente à participação do espetador e este não sairá defraudado se aceitar o desafio.

O que o espera são duas horas na vida de um homem, da infância à velhice, num ciclo de vida que pode estar na origem do título do filme, que se referirá ainda, porventura, ao ciclo rural determinado pela natureza e que, no local onde se passa a história, o Homem ainda respeita.

"Fevereiro" tem assim uma leitura sociológica e uma outra antropológica, ligada aos costumes locais, nomeadamente no belíssimo segmento do casamento. Mas é sobretudo na dimensão puramente cinematográfica que o filme nos embala.

É por vezes de uma beleza estarrecedora sem nunca cais no esteticismo vazio, arrisca formalmente quando o tem de fazer, como em alguns momentos em que som e imagem não se conjuga da forma "habitual" e cruza diálogos simples como a vida com textos de Camus e do autor búlgaro Boris Hristov. Mas fala de gente. Que não conhecemos mas com quem o cinema nos permite dialogar.