Novo disco dos Slipknot ouve-se de um fôlego só

Os Slipknot, os mais infames e descarados nove mascarados do metal, estão de regresso com "The end, so for".

Ao ouvir o tema de abertura de "The end, so far" - Aderall - facilmente poderíamos pensar que nos tínhamos enganado e que, em vez do novo disco dos Slipknot, tínhamos posto a tocar um qualquer disco de dark-synth-pop. Eis que o soar da inconfundível e potente voz de Corey prova que não. São mesmo os mais infames e irados nove mascarados do metal.

Muito se passou desde que, em 1999, os Slipknot varreram que nem um furacão o mundo musical com as suas atuações imprevisíveis e destrutivas vincadas ao som de uma contagiante batida de poderosas e iradas percussões. Foi uma autêntica revolução que abriu o caminho para todo um novo estilo que marcou a viragem do milénio. Entretanto, o nu-metal esmoreceu e a banda evoluiu e resistiu, apesar de algumas brechas e abanões.

Em 2010, Paul Gray, o baixista, morreu de overdose. Mais recentemente, deu-se a morte de Joey Jordinson, baterista original e co-fundador, que saíra da banda em 2013 por causa de uma doença do foro neurológico. Em julho de 2021, Joey morreu enquanto dormia com apenas 46 anos de idade. "The end, so far..." foi-lhe dedicado e é uma bela homenagem.

A ira inicial não está tanto presente, mas isso não significa que houve um amolecimento. Ainda há muita raiva e violência rítmica à solta. Houve, sim, uma evolução e novas sonoridades foram ganhando espaço no som da banda que ainda conseguiu tornar-se mais negro e inquietante. Apesar dos vários estilos presentes, "The end, so far" é um disco coerente, que se ouve de um fôlego só e que se nota foi pensado para ser uma peça única.

O título - "O fim, até agora" - foi claramente inspirado pelo facto de este ser o último trabalho lançado sob a tutela da RoadRunner. O contrato com a icónica editora cessou precisamente este mês. Sete álbuns e 25 anos depois, o infame noneto está de novo livre de amarras e correntes. Pelo que se ouviu neste último trabalho, é certo que ainda têm muito de bom para dar. Uma promessa a confirmar no próximo dia 29 de junho quando a banda fechar o segundo dia do festival Evil Live em Lisboa.

"The end, so far"

Slipknot