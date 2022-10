Novo filme de João Pedro Rodrigues é uma comédia musical romântica

João Antunes Hoje às 16:56 Facebook

João Pedro Rodrigues já tem em exibição o novo filme "Fogo fátuo" e é uma surpreendente comédia musical cheia de romantismo sobre o amor entre dois homens. O ex-futebolista Oceano tem uma participação especial.

No ano de 2069 um rei sem coroa recorda os anos de juventude quando, ainda príncipe, sonhava ser bombeiro e se apaixonou por um. "Fogo fátuo" é uma fantasia musical de João Pedro Rodrigues, exibida na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes. O realizador português de 56 anos esteve a falar com o JN.

"Fogo fátuo" chega a Portugal depois de Cannes e de uma pequena volta ao mundo. Que ecos traz desse percurso?

A volta ao mundo ainda não começou. Estive muito tempo em França, porque o filme estreou lá, estive na Alemanha e estive agora em Toronto. A única coisa que posso dizer é que tem corrido muito bem. Daqui ainda vou voltar para França, onde vou fazer mais debates e depois vai ser Nova Iorque, Chile, Japão. Mas em geral o filme é bem recebido.

O filme tem várias camadas de leitura, por que lado é que é mais apreciado?

Talvez pelo lado mais evidente, que é de ser uma comédia. Uma comédia musical. É um filme que chega facilmente às pessoas. Nunca tinha feito um filme que fosse só uma comédia, mas interessava-me fazê-lo. A comédia é talvez o género mais difícil de fazer. E normalmente, o cinema chamado de "arte e ensaio" é um bocadinho sisudo.

Notou essa surpresa nas pessoas?

Talvez surpreenda eu fazer uma comédia. Noto que há uma reação por este filme ter um tom diferente dos outros. Apesar do "Morrer como um homem" ter já algumas coisas de comédia. Há uma surpresa, mas ao mesmo tempo uma continuidade. As pessoas acham que é diferente, mas também continua o universo que eu percorro desde o primeiro filme.

O facto de finalmente poder sair para a rua com a câmara e o próprio formato mais curto contribuiu para a liberdade criativa que se sente no filme?

O filme estava completamente escrito, como todos os outros. Tivemos, porque houve a pandemia pelo meio, mais tempo para o ensaiar. Tinha de se fazer dessa forma porque o filme tinha pouco dinheiro de orçamento. Mas houve realmente qualquer coisa de prazer em fazer uma comédia depois de estar tanto tempo fechado em casa e das pessoas não poderem estar juntas.

Onde é que descobriu os atores principais?

O Mauro Costa foi num sketch de televisão sobre a intolerância. A figura dele, os caracóis, aquele ar ingénuo, louro, branquinho, faz muito o arquétipo do príncipe. Encontrei-o e gostei dele. Quanto ao André Cabral queria alguém que tivesse alguma experiência de dança. Ele é bailarino, nunca tinha feito um filme. Pus os dois juntos e nos ensaios percebi que ia resultar.

Como é que se lembrou do Joel Branco?

Foi por causa da canção que ele cantou nos anos 80, "Uma árvore um amigo", com música e letra do Carlos Paião. Essa canção já estava no argumento. Achei que era apropriada ao momento em que se dá a consciencialização do príncipe em relação à natureza, acompanhado do despertar sexual. Ele nunca tinha feito um filme e gostou da ideia.

O Oceano e o Paulo Bragança representam o Fado e o Futebol, ou é um acaso?

O Paulo Bragança não é um acaso, sempre quis fazer alguma coisa com ele, pertence à minha mitologia. A última canção do "Morrer como um homem" é dele. Ele viveu muito tempo fora de Portugal e agora voltou. Sempre foi um inovador e um iconoclasta. Saiu de Portugal porque gerou uma série de anticorpos no meio muito conservador do fado.

E o ex-futebolista Oceano?

Quem é que poderia ser o André em mais velho? Não há muitos atores negros em Portugal. Eu não percebo nada de futebol, por isso não fui eu que me lembrei dele. Mas mostraram-me fotografias e é um tipo que ainda tem um porte incrível. E ele achou graça.

Há várias maneiras de olhar para o filme, pela sexualidade, a portugalidade, a homenagem ao musical. Como é que estes temas se foram entrelaçando?

Foi no trabalho de escrita. A espinha dorsal do filme é a história de amor entre o príncipe e o bombeiro. Como também é uma espécie de conto de fadas, o tom não podia ser sério. Os descendentes da monarquia continuam a aparecer nas revistas cor-de-rosa e a fazer sonhar as pessoas. O filme foi traçando o seu caminho.

A primeira exibição do filme em Portugal foi no Festival Queer Lisboa. Não teme que o seu cinema fique enclausurado numa determinada etiqueta?

"O Fantasma" estreou em Veneza, todos os outros em Cannes e Locarno. Não tenho qualquer problema com os festivais Queer, senão dir-lhes-ia que não, o que não faria sentido, sendo eu homossexual. O meu desejo nunca foi fazer um cinema daquilo ou daqueloutro. O meu desejo é falar de coisas que eu sei, que conheço e que estão próximas de mim. Os meus filmes não são autobiográficos mas refletem a minha maneira de olhar o mundo.