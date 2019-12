Novo filme de Star Wars pode causar ataques epiléticos, alerta a Disney

Hoje às 19:12 Facebook

O filme "Star Wars: A Ascensão de Skywalker", nono e último episódio da saga criada por George Lucas, com estreia marcada para 19 de dezembro, pode causar ataques e convulsões a pessoas que tenham epilepsia fotossensível, alerta a Walt Disney Studios.

O filme contém "várias sequências de imagens com luzes intermitentes que podem afetar quem tem epilepsia fotossensível", alerta um comunicado dos estúdios da Disney, em parceria com a Epilepsy Foundation. A empresa sugere que sejam colocados avisos nos cinemas a alertar os espectadores.

A ​​​​​​​Epilepsy Foundation deixa algumas sugestões para que as pessoas com epilepsia fotossensível possam ver o filme, como, por exemplo, pedir a um amigo que veja primeiro, para que depois possa alertar sobre as cenas que contêm esses efeitos. Assim, as pessoas com epilepsia podem tapar os olhos quando passam essas imagens. Esse apoio também é útil se o amigo souber os primeiros socorros para convulsões: ficar ao lado da pessoa, mantê-la segura e longe de objetos que possam magoá-la e colocá-la de lado se não estiver consciente.

A Disney não detalhou em que cenas é que esses efeitos são utilizados. Não é a primeira vez que surge um aviso deste género em relação a um filme, tendo acontecido algo semelhante na estreia de "Os Incríveis 2: Os Super-Heróis", em 2018.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns, afetando cerca de 50 milhões de pessoas em todo o Mundo.