Novo livro de Henrique Cymerman apresentado no Porto

"Conversando com o inimigo", novo livro do jornalista Henrique Cymerman, lança um olhar amplo sobre o seu percurso pessoal e profissional. A apresentação no Porto acontece já nesta sexta-feira.

Memórias e revelações misturam-se no novo livro do jornalista Henrique Cymerman, intitulado "Conversando com o inimigo - Do Porto a Abu Dhabi via Telavive".

No livro, o autor fala-nos da infância, da decisão de fazer aliá (emigrar) para Israel, do conflito israelo-árabe, das conspirações internacionais e das surpreendentes conversas com o Papa Francisco, que, em 2013, o nomeou "Anjo da Paz".

Radicado em Israel desde o final da década de 1970. Cymerman é correspondente da SIC em Israel há mais de 20 anos, destacando-se não só pela cobertura do conflito israelo-árabe, mas também pelas entrevistas que figuras como Yasser Arafat, Yitzhak Shamir ou mesmo Osama Bin Laden lhe concederam.

Com chegada às livrarias prevista para o próximo dia 6, o livro vai ser apresentado nas feiras do livro do Porto e de Lisboa. No Porto, a sessão tem lugar já nesta sexta, às 18 horas, com apresentação do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Em Lisboa, a apresentação será feita por Francisco Pinto Balsemão e a presença do Presidente da República.