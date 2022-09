Novo romance de Carlos Tê lançado no Porto

JN Hoje às 19:26 Facebook

O auditório da Biblioteca Almeida Garrett encheu-se no final de tarde deste sábado para a primeira apresentação no Porto de "Arquibaldo", o mais recente romance de Carlos Tê. A sessão marcou o arranque da 11ª temporada do Porto de Encontro.

Mais de duas centenas de pessoas assistiram ao arranque de mais uma temporada do Porto de Encontro, ciclo literário promovido pela Porto Editora que, ao longo dos últimos dez anos lotou, espaços como a Casa da Música, Teatro Rivoli, Teatro São João., Casa das Artes ou Teatro Sá da Bandeira.

Carlos Tê foi o protagonista da sessão, que marcou a primeira apresentação no Porto do seu novo romance, "Arquibaldo", publicado 23 anos depois de "O voo melancólico do melro".

Num tom confidente, o escritor partilhou com os presentes a morosidade do processo criativo de escrita, admitindo que a elaboração da narrativa se prolongou por vários anos e deu origem a numerosas versões, cujo número exato não quis precisar.

Sobre o romance, o jornalista e comentador João Gobern - que começou por afirmar-se eternamente credor de muitas das centenas de letras de canções escritas pelo autor - elogiou a liberdade da sua estrutura, considerando ser "um romance com várias portas", dada a quantidade de personagens que entram e saem da narrativa. E instou os presentes a descobrirem um romance desafiante, em oposição ao tom mais imediato que caracteriza boa parte da literatura atual.

Carlos Tê ladeado pelos jornalistas Sérgio Almeida e João Gobern Foto: Amin Chaar/Global Imagens

A conversa, que se prolongou por mais de uma hora e meia, incluiu também evocações da infância. Desde os tempos em que, ainda adolescente, sonhava sair do país, devido à falta de perspetivas, mas também a sua profícua colaboração com alguns dos principais nomes da música portuguesa, com Rui Veloso. Tê relembrou esses tempos "excitantes", em que nunca se sabia o que iria acontecer a seguir, com a apatia e maior descrença que afirma encontrar na sociedade portuguesa atual, o que atribui a dores de crescimento causadas pelo progresso "a vários níveis" registado nas últimas décadas.