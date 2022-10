Novo romance de Richard Zimler é lançado na quinta-feira

JN Hoje às 18:46 Facebook

Novo romance de Richard Zimler, "A aldeia das almas desaparecidas" chega às livrarias na próxima quinta-feira, mas já se encontra em pré-venda. É o primeiro volume de uma saga histórica que fica completa em março de 2023.

Quatro anos depois de "Os dez espelhos de Benjamin Zarco", Richard Zimler regressa à ficção, com "A aldeia das almas desaparecidas".

O primeiro volume desta nova saga histórica do autor tem como subtítulo "A floresta do avesso" e narra novas aventuras e desventuras da família Zarco. O segundo volume, "Aquilo que procuramos está sempre à nossa procura", sai no primeiro trimestre de 2023.

No livro, segundo nota da editora, Zimler "explora os efeitos devastadores da intolerância religiosa na aldeia de Castelo Rodrigo e povoações adjacentes. Com recurso a nomes reais, datas de prisão e outros detalhes sobre os aldeãos que foram levados pela Inquisição, apresenta ao leitor um trabalho de pesquisa exaustivo que faz desta obra um romance magistral e um testemunho inigualável".

Ainda este mês, no dia 27, chega às livrarias o novo livro do autor para o público infantil e juvenil. "A cegonha sem vergonha". Com ilustrações de Patrícia Figueiredo, o livro apresenta como algumas das personagens uma lebre de Porto Santo, uma mula de Cedofeita, uma felosa de Espinho e um pavão de Montreal. "Improváveis nestes versos divertidos, por vezes irónicos, mas sempre pedagógicos", pode ler-se na sinopse.