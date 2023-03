Novo trabalho dos GNR resgatado dos anos 2000

Hoje às 16:10 Facebook

Já pode ouvir "Eu Não Sou Assim", a música lançada esta sexta-feira pelos GNR. Este é o mais recente trabalho do grupo após a canção "Quem?", que veio a público no final de 2018.

Composta por Tóli César Machado, com letra de Rui Reininho e produção de Rui Maia, "Eu Não Sou Assim" foi regravado com arranjos para banda a partir do original composto para o telefilme da SIC "Amor Perdido" (2001) de Jorge Queiroga.

A sonoridade característica dos trabalhos do Grupo Novo Rock, há mais de quatro décadas, está presente nesta canção que aborda, de forma metafórica, as questões de identidade.

O videoclipe tem uma carga poética, com oscilações estéticas entre o burlesco e o kitsch. Protagonizado pelo contorcionista Saulo Roque, a sua personagem atua rodeada de indivíduos que, à medida que este se vai desconstruindo através da dança, vão sofrendo uma simbólica transformação mental.

"Eu Não Sou Assim" já está disponível em todas as plataformas de streaming musical.