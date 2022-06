Numa nova galeria pop up, um culto à cor, ao tema, ao artista

Iara Macedo Hoje às 19:09 Facebook

Cor Própria é um novo espaço no Porto para pequenos mas distintos autores.

Cor Própria é o novo projeto da Padaria Águas Furtadas, que exibe este mês, no Centro Comercial Bombarda, no Porto, uma variedade de obras dedicadas ao amarelo e à música, tendo como artista em destaque Jefferson Rib. A mostra conta com obras exclusivas de Jefferson, mas apresenta também trabalhos de artistas como Adriana Fontelas, Karla Ruas e Frank o Mudo.

Cada exposição é uma resposta à orientação específica de cada mês, que terá a forma de uma cor e um tema, escolhendo-se posteriormente o artista mais adequado. Neste caso, foram escolhidas a cor amarela e a música, por simbolizarem de modo geral o verão e o começo da temporada de festivais. Optou-se por Jefferson Rib devido ao seu abundante do amarelo.

A cada conceito base é dedicada uma parede na galeria, que contém pinturas e ilustrações, assim como objetos de uso diário feitos a partir de cerâmica e tecido. Tendo por ideia o culto da cor, o espaço enche-se de amarelo, dando palco a diferentes artes e criadores. Jefferson Rib possui um lugar de destaque com o seu trabalho, fortemente inspirado na pop art, assim como na literatura, música e na comunidade LGBTQ+, que se centra quase exclusivamente na junção de texturas para uma composição rica de elementos feita por meio de colagem.

A Cor Própria é uma galeria pop up que muda de conceito consoante o mês, o que permite dar enfâse a um maior número de distintos talentos. No próximo mês a mostra dará destaque à cor verde, à natureza e a Isa Marita, uma ilustradora de Lisboa.

A mostra de Jefferson Rib pode não ter nome mas possui uma causa, algo que a galeria propõe todos meses aos artistas principais. Em junho, 30% do lucros das vendas de trabalhos de Jefferson revertem para a causa Pride. As duas obras destacadas para o apoio a este movimento são "SIN" e "PROUD".

No final de 12 meses, a galeria Cor Própria vai apresentar uma exposição conjunta de todas as ações desenvolvidas ao longo do ano.

Jefferson Rib

Cor Própria (Porto)

Até 30 de junho