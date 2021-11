O ABC da cena contemporânea nos 30 anos de Guimarães Jazz

Jorge Manuel Lopes Hoje às 18:17 Facebook

Festival arranca amanhã e prossegue até sábado 20. Músicos americanos em destaque.

É com um concerto do trio do pianista americano Vijay Iyer, que inclui a baixista Linda May Han Oh e o baterista Tyshawn Sorey, que arranca amanhã, pelas 19.30 horas, a 30.ª edição do festival Guimarães Jazz. É um coletivo formado por alguns dos músicos mais criativos e celebrados do jazz contemporâneo (podem também ser escutados no álbum "Uneasy", lançado este ano pela ECM) e funciona como um microcosmos da linha de programação do certame em 2021, dominada por nomes americanos.

Numa marcha que desagua no sábado 20, o Centro Cultural Vila Flor recebe Miguel Zenón Quartet na sexta 12 às 19.30 horas. Sábado 13 há dose dupla: do WHO Trio, em que se destaca o baterista Gerry Hemingway (16 horas); e de Chris Lightcap"s SuperBigmouth, octeto onde se destacam os saxofones tenor de Tony Malaby e Chris Cheek, a guitarra de Ben Monder e a bateria de Gerald Cleaver (19.30 horas).

Outros destaques nos nove dias do festival residem na prestação do Black Art Jazz Collective, com o saxofone de Wayne Escoffery e o trompete de Jeremy Pelt na primeira linha (sexta 19, 19.30 horas); e no concerto de encerramento, com a presença da Frankfurt Radio Big Band, dirigida por Jim McNeely e com a participação da saxofonista chilena Melissa Aldana (21.30 horas).