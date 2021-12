O amigo da vizinhança chegou para "salvar" Hollywood

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

Era um dos filmes mais esperados do ano e não desiludiu nas bilheteiras. "Homem-Aranha, Sem Volta a Casa", o terceiro protagonizado por Tom Holland, foi a melhor estreia do ano e a terceira melhor de todos os tempos.

É um dos super-heróis mais adorados e nem a pandemia conseguiu travar o entusiasmo em mais um filme do lançador de teias. Considerado um dos melhores filmes da Marvel pela crítica e aclamado pelos fãs, "Homem-Aranha, Sem Volta a Casa", o terceiro com Tom Holland como protagonista, estreou em Portugal na quinta-feira e já é um sucesso em todo o Mundo. É o segundo filme com a melhor estreia de todos os tempos nos EUA, apenas atrás de "Vingadores: Endgame", filme que marcou a despedida de nomes como Robert Downey Jr, Chris Evans e Scarlett Johansson dos "Avengers".

Segundo a "Entertainment Weekly", o filme resultante da parceria entre a Sony e a Marvel arrecadou o equivalente a cerca de 108 milhões de euros só na sexta-feira - a que se juntam cerca de 44 milhões de euros das antestreias e exibições especiais de quinta-feira. No primeiro fim de semana, em todo o Mundo, arrecadou cerca de 587 milhões de euros e, tendo em conta que o filme ainda nem tem estreia prevista na China, os números são bem animadores para uma indústria que perdeu e muito com a pandemia.

Desde a estreia de "Star Wars: A Ascensão Skywalker", em dezembro de 2019, antes da pandemia, nenhum filme conseguiu superar os 100 milhões de dólares na estreia. E, numa altura em que vários países voltam a apertar medidas pelo aumento de casos de covid-19, principalmente com o surgimento da nova variante ómicron, a apreensão era muita. "Durante todo o ano a indústria tem dado um passo para a frente e depois dois passos para trás. O desempenho de 'Homem-Aranha' é realmente importante", disse o analista da Comscore, Paul Dergarabedian.

E como grandes poderes trazem grandes responsabilidades, as expectativas foram superadas e Peter Parker e companhia acabaram mesmo por "salvar" o ano a Hollywood. Em "Sem Volta para Casa", o mais "negro" desde que o Spider Man regressou ao Universo Cinematográfico da Marvel, Peter Parker luta para recuperar o anonimato - a identidade foi revelada pelo "Mistério" no filme anterior - e vai pedir ajuda ao Doutor Estranho, personagem Benedict Cumberbatch. O elenco conta ainda com nomes que trazem bastante nostalgia, como Williem Dafoe (Duende Verde), Jamie Foxx (Eletro) ou Alfred Molina (Dr. Octupus), que vão interpretar alguns dos muitos vilões.

O filme original do "Homem-Aranha", com Tobey Maguire em 2002, foi o primeiro filme da história do cinema a arrecadar mais de 100 milhões de dólares no fim de semana de estreia e o primeiro dedicado ao super-herói. Esta já é a terceira vez que o amigo da vizinhança é representado no cinema: depois de Tobey Maguire, que protagonizou três filmes, e Tom Holland, que esteve em outros três, além de ter atuado em "Vingadores: Guerra Civil", "Vingadores: Guerra Infinita" e "Vingadores: Endgame" - e assinou contrato para mais uma trilogia -, seguiu-se Andrew Garfield, que estrelou dois em 2012 e 2014.

Veja aqui o trailer: