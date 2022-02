O amor aos 30 anos, versão norueguesa, em "A pior pessoa do Mundo"

João Antunes Hoje às 16:53 Facebook

Obra de Joachim Trier, candidata aos Oscars, estreia esta quinta-feira nas salas

Historicamente, o cinema nórdico foi sempre capaz de se mostrar na vanguarda, propor autores interessantes e exportar as suas histórias.

Talvez o menos mediático dos países da região, em termos cinematográficos, sem um Bergman, um Dreyer ou um Kaurismaki, a Noruega encontra agora em Joachim Trier o seu maior embaixador. De tal forma assim é que o seu filme mais recente, "A pior pessoa do Mundo", acaba de ser nomeado para dois Oscars. E se a nomeação na categoria de melhor filme internacional era esperada, já a de melhor guião original, escrito por Trier com o seu colaborador habitual, Eskil Vogt, diz bem do impacto que o filme está a ter. Aliás, nos BAFTA, a nomeação para filme estrangeiro foi acompanhada por uma outra, a de Renate Reinsve para melhor atriz, prémio já alcançado em Cannes.

Na realidade, "A pior pessoa do Mundo" é um daqueles filmes que assenta toda a estrutura, e a capacidade de nos tocar, no trabalho da protagonista, uma jovem atriz que se estreara há dez anos num outro famoso filme de Trier, "Oslo, 31 de agosto".

Neste filme, a norueguesa é Julie, uma mulher que está a chegar à casa dos 30 anos mas que tem dúvidas em assentar, como o namorado deseja. O encontro com outro homem, por quem se apaixona, vem ainda complicar os problemas existenciais de uma jovem mulher que se sente "a pior pessoa do Mundo".

No seu enquadramento temático, "A pior pessoa do Mundo" não parece à partida ser muito original. Mas como nem tudo o que é original é bom e nem tudo o que é bom é original, esta história, vagamente espoletada pelas próprias dúvidas do autor, ganha sobretudo pela forma como Trier nos recorda que estamos a ver um filme; que o cinema é ainda uma arte de contar histórias.

Estruturado em 12 capítulos, como um livro, e com momentos mágicos de criação cinematográfica - como quando tudo pára à volta de Julie e só ela se move - "A pior pessoa do Mundo" é uma forma divertida, simples e honesta de nos encontramos com nós próprios.