O ano de todos os centenários na literatura portuguesa

As comemorações do centenário do nascimento de José Saramago ainda estão bem presentes nas memórias de muitos - as de Agustina Bessa-Luís, também nascida em 1922, prolongam-se até outubro - e já um novo festim celebrativo se anuncia até ao final deste ano, no mínimo.

O caso não é para menos, já que o ano de 1923 correspondeu a uma excecional safra literária. Não tanto pela produção de obras, mas porque nasceram nessa altura autores que marcaram de modo incontornável a História da literatura portuguesa do século XX.

É precisamente o contributo fornecido para a pujança da nossa língua que une nomes tão diversos como Natália Correia, Eduardo Lourenço, Eugénio de Andrade, Mário Cesariny de Vasconcelos, Urbano Tavares Rodrigues e Mário-Henrique Leiria, os mais destacados autores nascidos em 1923. Um rol que ganha ainda maior expressão se alargarmos a pesquisa a nível internacional, o que nos leva a incluir também Italo Calvino, Norman Mailer ou Nadine Gordimer.