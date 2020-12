O "ato meio solitário em conjunto" dos Blind Zero no Rivoli

Jorge Manuel Lopes Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Fusão do rock com a linguagem clássica da Orquestra Juvenil da Bonjóia escuta-se hoje ao vivo. Um desafio e um exercício de contorcionismo,

diz Miguel Guedes

É uma aliança à primeira vista improvável, aquela que hoje assinala o fim da programação de 2020 do ciclo Cultura em Expansão, organizado pela Câmara Municipal do Porto. No Rivoli, a partir das 19.30 horas, com entrada gratuita, os Blind Zero partilham o palco com a Orquestra Juvenil da Bonjóia, revelando uma nova encarnação para 12 canções do repertório de 26 anos da banda rock da Invicta. O alinhamento repesca material de quase todos os seus álbuns, desde "Trigger", a estreia em 1995, até à mais recente edição, "Often trees", de 2017.

Em declarações ao JN, Miguel Guedes, vocalista e compositor dos Blind Zero, explica que o que começou por atrair a banda para esta fusão foi a "beleza do projeto" Cultura em Expansão, "profundamente inclusivo".

A transposição do repertório dos Blind Zero para um contexto orquestral tem precedente fora de portas. Em julho do ano passado, o grupo juntou-se à Orquestra Estatal de Leningrado para dois concertos em São Petersburgo, na Rússia. Uma "experiência inesquecível" que pretendiam repetir, "mas tornou-se impossível, com a pandemia, trazer alguns desses músicos a Portugal".

O que pode trazer uma orquestra ao repertório da banda? Miguel Guedes diz que estas uniões obrigam a uma "escolha de canções completamente diferenciada". Algumas transitam da experiência russa, outras surgem pela primeira vez, "incluindo coisas que quase nunca tocamos. Gostamos do desafio de transformar canções. De obrigá-las, e a nós, a um contorcionismo. Há outros temas [não incluídos no alinhamento] que até podiam ser mais orquestráveis, mas que nada ganhariam com isso".

Neste projeto, Guedes destaca a "colaboração inestimável" de Pedro Carneiro, violinista e responsável pelos arranjos que vão fundir violoncelos, flautas transversais ou oboés à massa elétrica de guitarras, baixo e bateria. Tal como em São Petersburgo, Carneiro serve de elo entre os universos estéticos.

Formada em 2011 numa ação do município portuense com o Curso de Música Silva Monteiro e agrupamentos de ensino do Cerco do Porto e do Viso, a Orquestra Juvenil da Bonjóia pretende combater o insucesso e abandono escolares através da arte sonora. Formada por 30 músicos entre os 15 e os 24 anos, no espetáculo de hoje nunca estarão mais de 20 elementos em ação em simultâneo. É dirigida pelo maestro Eliseu Silva.

"Depois do período de encerramento forçado" trazido pela pandemia, os Blind Zero pretendem retomar o espetáculo Transmission, com convidados em duetos digitais, e que teve apenas uma aparição em 2020, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto. O ano que vem será igualmente de preparação de um novo álbum. "O futuro constrói-se com coisas novas, mas sem pressões de tempo e espaço". Antes disso, um concerto no Rivoli, uma experiência orquestral que se constitui como um "ato meio solitário em conjunto, porque não é previsivelmente repetível".