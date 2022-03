O ator luso-canadiano que prefere a Europa a Hollywood

Sérgio Almeida Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Presente na Mostra do Cinema Canadiano que decorre nesta quinta e sexta-feira no Cinema Trindade, no Porto, o ator Gabriel D'Almeida Freitas diz, numa entrevista ao "Jornal de Notícias", estar empenhado numa carreira internacional que possa passar mais pela Europa do que pelos Estados Unidos.

Nem a incapacidade quase total de falar português diminui os traços de lusitanidade de Gabriel D'Almeida Freitas. Com raízes açorianas, o ator e humorista protagoniza "Mathias e Maxime", um dos filmes que fazem parte da Mostra do Cinema Canadiano que está a decorrer no Trindade. No Porto, a convite da Embaixada do Canadá, D'Almeida Freitas afirma a vontade de não se ficar pela representação, acumulando também a escrita, o 'stand up comedy' e a realização. "Acima de tudo, quero experimentar", diz.

O que perde o público português por não conhecer muito bem o cinema canadiano?

É um cinema muito criativo. No Quebeque, temos a nossa própria cultura e criatividade e o cinema que fazemos reflete isso. Queremos que o cinema ajude a divulgar a nossa cultura. Somos apenas oito milhões de habitantes e esforçamo-nos por fazer filmes diferentes daqueles que importamos dos Estados Unidos. Procuramos fazer muito com pouco dinheiro. Há filmes belíssimos com orçamentos de um milhão de dólares.

É um modelo de cinema mais próximo do europeu?

PUB

Também temos 'blockbusters', mas revejo-me mais no modelo europeu

Estar perto de um país tão dominador como os Estados Unidos é uma desvantagem?

Desvantagem creio que não será. Há muitas produções norte-americanas que são filmadas no Canadá, porque os custos são mais baixos. Não termos tantos meios para fazermos grandes produções é uma vantagem, porque apostamos mais nos diálogos e em tudo o que o não tenha a ver com efeitos especiais.

É verdade que trabalhar no mercado norte-americano não é uma prioridade para si?

De momento, até estou a viver em Barcelona. Visitei a cidade no ano passado e apaixonei-me. Tenho alguns projetos que estou a desenvolver cá de momento.

Quão importante foi o filme "Mathias et Maxime" para a sua carreira?

Foi um filme em que adorei participar. É um filme que fala de uma amizade especial e incide em especial nos silêncios. Isso obrigou-me a sentir a personagem de forma muito especial, porque não podia expressar por palavras os sentimentos que ele tinha

Para primeiro filme, foi um papel bastante exigente, concorda?

Foi mais divertido do que difícil. Formou-se um ambiente muito bom nas rodagens. Estava entre amigos, o que facilitou muito o muito processo de filmagem.

O que torna o Xavier Dolan um realizador especial?

Ele é fantástico. Da escolha da música à montagem, consegue incutir um significado especial. Sabe o que quer e vai até ao fim para alcançá-lo. Acredita muito no que faz. Isso é o mais importante quando se está envolvido numa arte,

Além de representar, é argumentista. Conciliar estas duas atividades tem sido fácil?

Gosto de experimentar coisas diferentes. Quando escrevo ou faço outra arte, acredito que essa experiência pode ser útil nas minhas outras atividades. Traz-me outras valências. Agora estou a gravar como realizador em Barcelona e é algo de que estou a gostar imenso. Permite-me manipular vários papéis ao mesmo tempo.

Também é humorista. Nos tempos atuais, o humor tem uma importância ainda maior do que a habitual?

Precisamos de humor mais do que nunca, porque, com uma guerra tão terrível como a que se está a viver na Ucrânia, é fundamental que a Humanidade encontre escapes através do humor.

Será possível vê-lo a participar num filme português em breve?

Gostava muito, mas, com a minha incapacidade de falar português, fica difícil... Só se for num filme mudo.

A comunidade portuguesa segue com particular interesse o seu percurso artístico?

Acho que sim, porque sou muito próximo da cultura portuguesa. Cresci a ouvir música portuguesa e sobretudo a comida. Tenho muitos familiares que ainda vivem nos Açores. É muito bom estar a apresentar no meu país um filme em que participei. Foi algo com que sempre sonhei.