O baile dos Deuses está prestes a chegar aos Dias da Dança

O Teatro Rivoli, no Porto, recebe este sábado, durante oito horas, The Deities Ball, um concurso de voguing com 23 categorias. O público pode competir ou simplesmente assistir. O júri é composto por cinco voguers do circuito mundial e promete reunir na Invicta uma comunidade internacional. Existem já 400 inscritos.

O voguing é um movimento que toma de préstimo o nome da revista de moda "Vogue". Explicado de uma forma simplista, mimetiza as poses da alta moda e da arte egípcia antiga, adicionando gestos de mãos exagerados para contar uma história e imitar várias performances de género. Não sendo um movimento completamente estranho à cidade do Porto, é a primeira vez que toma o teatro de assalto.

A ideia, como explica Piny ao JN, surge quando Nala Revlon - parte da Iconic House of Revlon e da Kiki House of Wang, vencedora de prémios internacionais - decide regressar a Portugal, vinda de Paris, onde a cultura Vogue está muito desenvolvida, e quer montar um ball. Unindo esta vontade e o convite que tinha sido endereçado pelo DDD, o Baile dos Deuses ganha corpo este sábado, entre as 17 e as 23 horas.

"Ao longo dos séculos e através de diferentes civilizações, abordamos a vida de maneiras diferentes, veneramos Deidades como entidades divinas de poder infinito, celebramos a magia e tudo o que ainda não conseguimos entender. Hoje, celebramos as Deidades e a nós, o divino que habita em nós, encontrando inspiração, poder, amor, beleza e celebração nas Deidades que nós e os nossos antepassados admiramos." O convite fica assim feito.

Entre as várias categorias, que respeitam um rigoroso código da cultura Vogue, existe por exemplo a Lip Sync, com canções de Tina Turner ("Proud Mary"), Doja Cat ("Woman"), Beyoncé ("Spirit") e Whitney Houston com Mariah Carey ("When you believe"). Há também a categoria FF Sex Siren, dedicada a Afrodite, deusa grega do amor, sensualidade e beleza, para a qual os concorrentes devem trazer conchas e pérolas numa roupa sedutora para obterem a nota máxima de 10. Poderá também concorrer como MF Body, uma referência a Prometeu, deus grego conhecido por ter desafiado outros deuses e roubado o fogo do Olimpo, dando-o como presente aos seres humanos - aqui deve ter uma roupa com chamas estampadas para mostrar as suas melhores características corporais. Há também as categorias Old Way, inspirada nas poses egípcias, onde deve concorrer com uma roupa dourada; e New Way, onde se deve vestir de rosa, simbolizando o lótus rosa, que representa a passagem pelo caminho espiritual. Se não quiser participar, pode ainda acabar eleito como Best Dressed Spectator.

Hoje, no Teatro Rivoli o MC é Typhoon Prodigy, que começou a aproximar-se do vogue em 2009 através do programa televisivo "America's best dance crew". Em 2015, estreou-se como membro de The House of Xclusive Lanvin e fundou a primeira Kiki House holandesa (Kiki House of Angels). Em 2017, passou a fazer parte da sua casa atual, The Legendary Innovative House of Prodigy, tornando-se Father Prodigy em 2019. Em 2018, foi lançado o documentário "Father figure", sobre a sua vida enquanto negro, gay e Father na cena ballroom.

Entre o júri há várias personalidades de referência da área, como Legendary Vinii Revlon, visto nos EUA como a primeira lenda europeia do voguing, que contribuiu para o reconhecimento da cena ballroom francesa com a organização de eventos anuais como The United States of Africa Ball. Além de ensinar voguing internacionalmente, levou a cultura ao mainstream, tendo dançado vogue na Ópera da Bastiha, em Paris, fazendo história em 2018 ao apresentar-se no Palácio do Eliseu, na presença do presidente Emmanuel Macron.

Vinii Revlon Foto: Direitos Reservados

Outra das personalidades é o European Prince Yanou Ninja, que encontrou na Old Way a categoria de eleição. Em 2013, foi adotado pela Iconic House of Ninja e tem conquistado vários prémios na Europa e nos EUA. Christopher Saint Laurent apresenta-se nos balls em New Way Performance e é formador, bem como júri internacional, utilizando a sua plataforma para promover a cultura e criar mais espaços para a comunidade queer BIPOC (iniciais de negro, indígena e pessoas de cor). Estes três formadores estarão este fim de semana no Campus Paulo Cunha e Silva a dar formação a quem pretenda aprofundar ou aproximar-se da cultura Vogue.

Como jurados estarão também Maji Myiake Mugler e Mother Ambrosia Gorgeous Gucci. Uma imersão na cultura Vogue que chega pela primeira vez ao Festival Dias da Dança. No final, a festa segue no Café do Teatro Rivoli.