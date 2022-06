"O bairrismo como o conhecíamos está a desaparecer"

Hoje às 10:25 Facebook

Já está nas salas o novo documentário de Diogo Varela Silva, "Do Bairro"

Depois da estreia no DocLisboa estreou nos cinemas "Do Bairro", declaração de amor de Diogo Varela Silva aos bairros lisboetas de Alfama e Mouraria. Neto de Celeste Rodrigues e sobrinho-neto de Amália, o realizador tem dedicado a sua vida e a sua obra ao fado, tendo já dirigido filmes como "O Fado da Bia" ou "Celeste", além de "Zé Pedro Rock"n"Roll". Enquanto se espera ansiosamente o desbloquear dos problemas legais que impedem a conclusão e estreia do seu musical "Alfama em Si", Diogo Varela Silva fala-nos do seu último trabalho.

Qual a ligação que tem com os bairros de Alfama e da Mouraria?

Tenho uma relação muito próxima. Grande parte dos meus filmes foram rodados nestes bairros. Tenho uma ligação muito forte a Alfama. É um bairro para onde comecei a ir muito novo. Acompanhava a minha avó que cantava nas casas de fado de lá, o Embuçado, a Parreirinha de Alfama e mais para o fim a Mesa de Frades. Com a Mouraria, ganhei afeição, depois de fazer o filme sobre o Fernando Maurício.

Como é que as pessoas reagiram à presença da câmara de filmar?

Este filme só foi possível por existir uma forte ligação com as pessoas dos bairros em questão. Há uma amizade e camaradagem, que me permitiram poder andar por lá à vontade, sem que as pessoas sentissem que lhes estava a invadir a privacidade. Isso só aconteceu fruto da proximidade que tenho com os habitantes de Alfama e da Mouraria.

Qual o critério para escolher as pessoas e as instituições que mostra no filme?

As pessoas que escolhi mostrar são pessoas dali, de uma vida toda ali, que passaram e estão a passar por estas enormes transformações, pela gentrificação urbana dos bairros mais típicos de Lisboa. Ou seja, as melhores testemunhas que podia encontrar para me falarem do que sentem, do que era, do que acham que pode ser a partir de aqui.

Sobretudo e bairro de Alfama está a sofrer imenso com o turismo.

Uma das razões de ter aproveitado o confinamento para ir lá filmar foi para isso mesmo, mostrar como Alfama, sem turistas, é um bairro fantasma. Aliás, um dos protagonistas do filme, diz isso mesmo. Que começaram a tirar as pessoas do bairro para transformar Alfama num centro de alojamento local, e que com o confinamento, não se via ninguém, nem turistas, nem locais.

Já mostrou o filme nos bairros? Quais foram as reações?

Ainda não o mostrei nos bairros, mas estiveram muitas pessoas de lá, quando o filme passou no Doclisboa. E isso agradou-me muito, porque acima de tudo este filme é para

eles. Mas também é para as outras pessoas. É fruto de pensar a cidade. O que está a mudar e como nos vamos adaptar a essa mudança. O bairrismo como o conhecíamos está a desaparecer, mas será que há espaço para uma nova forma de bairrismo? Como vamos viver os bairros no futuro próximo?

O fado é naturalmente uma presença importante do filme. Pode falar um pouco das escolhas musicais?

Os poucos trechos musicais que temos no filme foram captados através dos sons que vinham das janelas entreabertas, à exceção da música feita para a melódica no final do filme, feita de propósito. No fado, na desgarrada final, não quis que estivessem condicionados à minha direção. Numa situação daquelas o fado ou acontece ou não acontece e para acontecer não pode estar muito espartilhado. Quis mesmo que fosse total improviso, e foi isso que aconteceu. Aconteceu fado.

As instituições que mostra no filme têm os dias contados?

Grande parte já fechou. A pandemia serviu como empurrão para muitas delas. Estas três que foquei no filme, O Grupo Desportivo da Mouraria, o Grupo Sportivo Adicense e o Boa União ainda são das poucas que vão resistindo. Mas se não se pensar camarariamente a importância destas colectividades de bairro e como as apoiar, não lhes vejo uma vida fácil pela frente.

Como é que vê o futuro de Alfama e dos bairros mais populares?

Alfama e a Mouraria têm realidades muito diferentes. Na Mouraria há muitas pessoas a habitar o bairro, de muitas nacionalidades. A Mouraria é o bairro mais multicultural da cidade e mesmo do país, tem mais de 70 nacionalidades ali representadas, e eu acho que o futuro passa seguramente pela partilha, aceitação e integração de quem chega, de saber conviver com essa multiculturalidade toda.

E Alfama?

Já Alfama, se não devolver o bairro aos lisboetas, não lhe vejo um futuro muito auspicioso. O bairro está cada vez mais bonito e arranjado. Mas para quem? Para nós não é seguramente...

Quando é que vamos finalmente ver "Alfama em Si"?

Ninguém quer mais ver esse filme cá fora do que eu. É um processo longo que leva o tempo que leva quando estas coisas acontecem. Mas acredito que no fim haverá justiça e conseguirei acabar o filme com as condições necessárias. Há neste momento uma tentativa por parte de ambas as associações de produtores em mediar este impasse e que seja possível terminar o filme.

E há outros projetos imediatos?

Estou a terminar um documentário sobre o grande, mas esquecido, pintor português, João Ayres. Um artista e pensador brilhante, que fez parte da primeira Exposição dos Independentes no Porto e que teria agora cem anos se fosse vivo