O blues reinventa-se e dá origem a festival

"The blues experience II" volta a juntar Budda Power Blues e Maria João num encontro de géneros ligados pelo improviso e pela abertura a outros universos.

"Não me interessa o blues numa perspetiva museológica, interessa-me contribuir para a evolução do género e abri-lo a novos públicos". Foi com esse objetivo que Budda Guedes, um dos três fundadores, em 2004, dos Budda Power Blues, envolveu Maria João no projeto "The blues experience", que teve o seu primeiro capítulo em 2017. Chega agora o segundo tomo da experiência, um registo mais "seguro", porque a banda se sente agora à vontade para ser "visceral" e criar contraste com a "voz frágil" de Maria João.

A exploração e a aventura sempre guiaram o percurso dos Budda Power Blues, que foram eleitos, em 2016, o melhor exemplar nacional do género pela Blues Foundation e chegam, com "The blues experience II", ao 11.º lançamento. Com um conhecimento profundo da história do blues, Budda Guedes cita a frase de um dos seus fundadores, Willie Dixon: "O blues é a raiz, tudo o resto são frutos". E considera que mais do que um género, "o blues é um conceito, uma lógica de estar no música, um feeling que te permite detetar, em qualquer estilo, se existe ou não um aroma bluesy". É esse entendimento do blues como género aberto e inacabado - "no início era tocado só por um músico e não tinha qualquer estrutura" - que o levou a procurar o encaixe com "alguém de fora".