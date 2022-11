"O Brasil inteiro chora". As reações à morte de Gal Costa

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evocou esta quarta-feira a cantora brasileira Gal Costa, "já com saudade", agradecendo-lhe "meio século de canções" e "uma das obras mais ricas e diversas da música popular brasileira".

Gal Costa, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu hoje aos 77 anos.

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a sua morte através de uma mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual se lê: "É já com saudade que o Presidente da República lembra Gal Costa, expressando sentidos pêsames à Família e amigos".

PUB

O chefe de Estado recorda a participação de Gal Costa no álbum "Tropicalia ou Panis et Circencis", de 1968, "que deu nome a um movimento, e a uma época da cultura brasileira".

"Com outros brilhantes baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia, Gal construiu uma das obras mais ricas e diversas da música popular brasileira, gravando dezenas de discos de estúdio e ao vivo, cantando Ary Barroso e Tom Jobim, colaborando com Chico Buarque e Tom Zé, entre muitos outros", refere.

O presidente da República lembra também que Portugal ouviu Gal Costa no genérico de "Gabriela", telenovela "que parou o país", em 1977, e salienta que, "além de inúmeros prémios brasileiros, venceu também o Grammy Latino para o conjunto da obra".

"E nunca deixámos de comprar os discos e de comparecer aos concertos, os últimos dos quais, marcados para este mês, o seu desaparecimento impediu, ficando a eterna lembrança de meio século de canções", acrescenta.

A causa da morte de Gal Costa ainda não foi revelada, mas a cantora estava a recuperar de um procedimento cirúrgico e tinha saído dos palcos seguindo recomendações médicas.

Obrigado por tanto

O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, e parceiros emblemáticos de Gal Costa como o cantor e compositor Gilberto Gil, a cantora Maria Bethânia e outros artistas também já lamentaram a sua morte.

"Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. O seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou a nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", escreveu Lula da Silva no Twitter.

Durante a campanha eleitoral, Gal Costa, cantora e compositora rebelde que enfrentou a última ditadura militar (1964-1985) apoiou Lula da Silva, cuja candidatura promoveu em todas as suas últimas apresentações.

Gilberto Gil, parceiro musical que, com Gal Costa, esteve na origem do movimento Tropicalismo e com o qual formou o grupo Doces Bárbaros, também usou as redes sociais para manifestar tristeza.

"Muito triste e impactado com a morte de minha irmã @GalCosta", escreveu Gilberto Gil, também ex-ministro brasileiro da Cultura, na rede social Twitter. "Nossa irmãzinha se foi... Gal, a quem chamava de Gaúcha. Fica a saudade p'ra mim, p'ra todos que eram próximos e p'ra tanta gente na extensão deste Brasil que se encantava com seu canto. Agora o canto dela fica connosco p'ro resto das nossas vidas, p'ra tempo todo da nossa história."

A cantora Maria Bethânia afirmou numa entrevista ao canal Globo News que estava "em choque, triste demais".

"Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu", acrescentou Bethânia.

"Que tristeza a partida de Gal Minha amiga, minha querida companheira, intérprete de minhas músicas, intérprete do meu amor", escreveu o parceiro, cantor e compositor Jards Macalé na rede social.

O cantor português António Zambujo, que gravou com Gal Costa, o clássico "Pois é!", de Tom Jobim e Chico Buarque, escreveu no Facebook: "Gal Costa obrigado por tanto", seguido de um coração branco.