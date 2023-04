O caminho da amizade é universal

João Antunes Hoje às 20:40 Facebook

"As oito montanhas" é um belo drama da nova colheita do cinema italiano. Filme estreia nas salas esta quinta-feira.

A Festa do Cinema Italiano ainda anda "na estrada", percorrendo várias cidades do país, e chega aos cinemas com um dos mais belos filmes da última colheita, em plena renovação de valores e autores: "As oito montanhas". O filme venceu o Prémio do Júri do último Festival de Cannes.

O drama baseia-se no romance homónimo de Paolo Cognetti, um dos autores mais apreciados da recente literatura italiana, já editado entre nós, como acontece com outros títulos do escritor, como "O rapaz selvagem" ou "Sem nunca chegar ao cimo".

Se este livro era um diário de uma viagem pelos Himalaias, "As oito montanhas" tem seguramente traços autobiográficos, visto que o autor passa uma parte do seu tempo numa cidade e o restante numa pequena localidade a dois mil metros de altitude.

"As oito montanhas" segue, assim, a relação de amizade entre dois jovens, no alto das montanhas, um que chega da cidade para aí passar os verões, o outro que ali se sente bem a pastar os seus animais. Uma amizade que se vai cimentando, apesar das diferenças, e que a vida vai separar - mas mais tarde voltar a reunir...

Há, pois, uma universalidade neste relato, com que todos nos podemos identificar, o que é sublinhado ainda pela espiritualidade de uma vivência numa região onde as fronteiras, de qualquer espécie, se esfumam, numa dimensão telúrica e humanista absolutamente irresistível. O apelo do silêncio, de uma vida tranquila, do regresso às origens, da redescoberta da amizade - tudo isso engrandece o filme....

Foi todo este conjunto se sensações e emoções que seduziu um casal de realizadores, curiosamente não italianos, os belgas Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, sublinhando esta dimensão ultra nacional do filme.

Com a cumplicidade de dois atores muito populares em Itália, Luca Marinelli e Alessandro Borghi, os realizadores embarcaram numa aventura que nos transporta para outro mundo, para outra dimensão vivencial que, mesmo que não a possamos realmente viver, está agora ao nosso alcance, no tempo de um filme, na sala escura.