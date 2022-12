"O catolicismo está na base de alguma rejeição à diversidade humana"

João Antunes Hoje às 21:06 Facebook

A cineasta portuguesa Cláudia Varejão fala-nos de "Lobo e cão", o seu novo drama sobre a comunidade trans dos Açores, que já está nas salas de cinema.

Já está em exibição "Lobo e cão", que nos chega após um percurso internacional marcado por vários prémios de prestígio. Depois de vários documentários muito bem recebidos, como "Ama-San" ou "Amor fati", Cláudia Varejão constrói uma sublime ficção entre a comunidade trans dos Açores, cruzando soprod de liberdade com travões morais, religiosos e sociais que nos impedem de avançar. E traz para o ecrã a presença luminosa de dois jovens que nunca tinham sido atores, Ana Cabral e Ruben Pimenta. A realizadora explicou-se ao JN.

Depois de mais de dez anos dedicados, com imenso sucesso, ao documentário, regressa à ficção. De onde veio o desejo de contar esta história?

Há sempre uma imagem, uma conversa, algo que escutamos ou vemos, que desencadeia o desejo de um filme dentro de nós. No caso do "Lobo e cão" foi uma imagem viva diante de mim. Convidaram-me em 2016 para fazer uma residência artística na ilha de São Miguel (Pico do Refúgio). Nos primeiros dias dessa estadia, desci até ao cais piscatório que ficava perto do local onde estava hospedada. Sentei-me num muro a observar um grupo de pescadores que estava a limpar as redes de pesca. Eram homens com corpos fortes e tatuados e rostos marcados pela vida do mar.

O que se passou então?

Não havia uma única mulher por perto. Era um ambiente masculino e fechado. Eu observava à distância. De repente, vejo um grupo de raparigas a aproximarem-se. Eram muito jovens e bonitas. Traziam vestidos leves sobre os corpos e os rostos muito bem maquilhados. Ao passarem por mim sorriem e cumprimentam-me. Percebo nesse instante que são raparigas trans e devolvo o sorriso. Caminham em direção do grupo de homens.

Houve alguma tensão particular?

O meu cérebro reagiu com preocupação: será que as vão tratar bem? Continuei a segui-las com o olhar. Para minha surpresa, as jovens, ao aproximar-se dos pescadores, abraçam-nos e beijam-nos. Percebo que são familiares. Aparentemente, os mundos opostos sabem comunicar. Mas há tensão, sim. O meu olhar fica curioso e obriga-me a tentar saber mais. Foi aqui que tudo começou. Seguiram-se vários anos de investigação, escrita e produção até nascer o "Lobo e cão".

Como é que as pessoas nos Açores receberam o projeto e a sua câmara de filmar?

As pessoas foram sempre muito gentis e abertas à minha chegada. Foram de uma generosidade desmedida: abriram as portas das casas, das igrejas, cederam roupa, objetos, histórias, memórias, os seus próprios corpos e vidas. Juntaram-se à orquestração do filme e as suas vozes estão presentes no resultado final. Foi como um encontro amoroso em que as duas partes estão apaixonadas. Quando é mútuo esse olhar e curiosidade, podem erguer-se todos os sonhos.

Como é que descobriu a Ana Cabral?

Os castings atravessaram muitos meses e diferentes fases, do online ao presencial, da procura de rua, escolas, bandas filarmónicas, centros comerciais, etc. E também nas redes sociais: do Facebook, do Instagram ou do TikTok. Foi aí que tive o primeiro encontro com a Ana, no Instagram. Mas o verdadeiro encontro aconteceu quando a vi ao vivo, conversamos e filmamos. Foi aí que percebi que a Ana Cabral era a Ana do filme. A partir daí fui sendo sempre surpreendida por tudo o que a Ana me trouxe a mim e ao filme. A Ana é uma atriz inata e de um olhar elevado.

E o Ruben Pimenta?

O Rúben encontrei-o num treino de patinagem. Depois veio ao casting e conversámos bastante. Foi das sessões mais longas de que tenho memória. Porque percebi logo que dentro daquela pessoa estava um mundo de força e de memórias vulcânicas. A vida, complexa e dura, exaltava no olhar do Ruben. E o seu discurso era combativo e inteligente. Senti-me logo atraída pela sua força e verticalidade. E vi o Luís no Rúben com muita clareza. Depois, à semelhança da Ana, fui sempre mais e mais surpreendida por tudo o que me trouxe a mim e ao filme. O Rúben é uma força. E chegará sempre onde quiser.

Nenhum deles tinha experiência de representação, mas são aqui atores brilhantes. Como é que os transformou nestas personagens?

Eu diria que não fui eu que os transformei. Foram eles que se transformaram. Entenderam, desde logo, o guião. Esse foi o primeiro passo de mergulho profundo nas personagens. E fizeram-no com toda a liberdade, de maneira que me devolveram o que sentiram dessas primeiras impressões da leitura. Depois fomos dialogando, conhecendo, em conjunto, as personagens. Fomos construindo a Ana e o Luís do filme. E todos os chefes de setor, com os seus contributos artísticos, da direção de arte à fotografia, foram ajudando também a construir as personagens.

Os Açores são considerados uma das regiões mais conservadoras do país...

Eu diria que o conservadorismo não será mais latente numa ilha açoriana do que numa cidade pequena ou do interior do Continente. Todos os territórios geograficamente mais isolados acabam por potenciar uma vida mais vigiada, mais normativa e tradicional. Mas a diversidade humana existe em todos os lugares. Pode é estar camuflada, escondida, contida.

Esta comunidade de jovens que filmou é realista, existe, ou faz apenas parte do seu imaginário?

Estas pessoas, diversas e queer, existem na ilha de São Miguel e são representadas neste filme por jovens que têm, nas suas vidas reais, essa mesma experiência. Apesar de trazerem para o filme outros nomes, outras peles e identidades, há uma matriz narrativa em cada uma destas pessoas que se enlaça nas personagens.

A religião tem um apelo importante no filme e cruza-a com liberdade sexual.

O catolicismo está na base de alguma rejeição à diversidade humana. Um dos exemplos mais gritantes sempre foi o da rejeição ao envolvimento íntimo e sexual entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, o sexo, na herança judaico-cristão, é território de procriação e não de encontro íntimo connosco, com o outro ou com um grupo de pessoas. Não há lugar para o prazer.

Como é que estes dois elementos, à partida contraditórios, se jogam na região onde filmou?

Estes exemplos podem ser mais ou menos vincados mediante as geografias, os sacerdotes e crentes. A verdade é que estas narrativas, transmitidas de geração em geração, têm contribuído para que as sociedades sejam pouco diversas, pobres de espírito e assentes no medo. Este comportamento ainda é muito visível na nossa cultura. Um filme sobre jovens queer, sobre a diversidade humana, tem de se mostrar a si e ao seu oposto. Porque nós somos sempre o que trazemos dentro de nós e o meio em que nos movemos.

A música tem uma função importante na narrativa, tornando o seu filme, por vezes, uma espécie de fantasia musical. Concorda?

A juventude é uma partitura musical. E expressa muito bem as emoções intensas deste período das nossas vidas. Emoções tantas vezes polarizadas, como a música do filme o mostra, da melancolia à exaltação. E eu permiti-me essa ousadia formal. A ficção é, acima de tudo, um lugar de liberdade.

Apesar das belezas naturais da região, filmou num formato mais cerrado, evitando o ecrã largo. Porquê?

O meu maior desejo foi, desde o início, enlaçar a realidade e a ficção numa dança íntima, como um "pas de deux". Sabia que esse equilíbrio entre mundos e forças, se fosse atingido, ganharia uma vida própria que me deixaria lugar para apenas observar a vida a acontecer e escrever por cima, com o meu olhar formal. E esse lugar formal tinha, para mim, alguns elementos que eu desejava integrar e explorar: o formato 4:3, a textura da imagem, a polarização de cores quentes e frias, a presença predominante do azul e, sobretudo, uma câmara livre sobre o meu ombro que me permitisse mover e respirar com o elenco.

O formato utilizado foi para sublinhar o fechamento das personagens naquele espaço claustrofóbico que são as ilhas?

Eu estou dentro do filme e vivo esse fechamento com as pessoas. Não as deixo sós. Estamos sempre em relação. E quem vê o filme, também.