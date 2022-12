O cinema como outra forma efetiva de poesia

João Antunes Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Há uma pérola para ver nas salas portuguesas: o filme "Poeta", do cineasta cazaque de 64 anos Darezhan Omirbayev. É a primeira vez que o autor chega ao circuito comercial do nosso país.

A chegada ao mercado português de um filme do Cazaquistão é desde logo um acontecimento que se saúda. Curiosamente, e apesar de já ter vencido prémios em Locarno e Cannes, é a primeira vez que estreia comercialmente entre nós um filme do cazaque Darezhan Omirbayev, desta vez selecionado para o Fórum da Berlinale.

Nascido há 64 anos na então União Soviética, com Moscovo a abafar de certa forma os cinemas das repúblicas mais periféricas, o realizador só iniciou a sua obra de fundo após a independência do Cazaquistão, declarada em finais de 1991. Cineasta, pois, já com alguma veterania, Omirbayev oferece-nos uma obra de grande beleza visual, profundidade humanística e de dimensão histórica, elementos que levaram o júri do recente Lisbon & Sintra Film Festival a considerar "Poeta" como o melhor filme da competição internacional.

PUB

Fugindo ao folclórico, centrando-se no humano, o filme inicia-se nos dias de hoje, centrando-se na personagem de Didar, um poeta que, como tantos outros pelo mundo fora, não consegue viver da poesia. Trabalhando como editor de um jornal, aí acompanha a realidade do seu país e do mundo, a perda da identidade de culturas menos predominantes e a consciência da dificuldade de achar um lugar para a poesia.

A descoberta dos escritos de Makhambet Otemisuly vai mudar tudo - na vida de Didar e no filme de Omirbayev. Poeta e resistente cazaque, morto em 1846, aos 42 anos, pela sua resistência ao colonialismo russo, Makhambet vai servir à personagem central do filme para assumir a sua vocação, contra todos os obstáculos que se lhe deparam, ao mesmo tempo que o filme deambula entre o presente, o desaparecimento do poeta militante e as viagens que as suas cinzas foram fazendo ao longo das várias épocas após a sua morte.

Numa cena do filme, Didar assiste à paixão com que a única espetadora de uma conferência para que tinha sido convidado lhe fala do seu trabalho.

Espera-se que muito mais espetadores assistam e se deixem inspirar também por este grito de liberdade criativa que é "Poeta".