"O cinema deve estar do lado dos mais fracos, dos que sofrem"

O cinema de denúncia dos irmãos Dardenne está de volta, com "Tori e Lokita", que estreou esta quinta-feira nas salas. JN falou com a mais célebre dupla de cineastas da Bélgica.

Duas vezes vencedores da Palma de Ouro de Cannes, com "Rosetta" e "A criança", os belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne venceram o prémio especial da 75.ª edição com "Tori e Lokita", agora em estreia em Portugal. Desta vez, a atenção dos Dardenne centra-se no drama dos refugiados, através da história de dois jovens que chegaram juntos de África e têm de arranjar forma de sobreviver no país que escolheram, a Bélgica. Estivemos a falar com Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Como é que escolheram os dois jovens protagonistas, ambos estreantes à frente da câmara?

Luc Dardenne (LD) - Desde o início que queríamos dois corpos muito diferentes, fisicamente. Encontrámos primeiro a Joely Mbundu, que interpreta a Lokita. Mas podia ter sido ao contrário. De qualquer forma queríamos um contraste. E ela é muito alta. Para o papel do Tori precisávamos por isso de um formato mais pequeno. Quando encontrámos o Pablo Schils, vimos que era perfeito, era o que queríamos.

As personalidades dos dois são também muito diferentes...

LD - O Pablo era muito vivo, sempre em movimento, por vezes nem sabíamos bem onde é que ele estava. Quando começámos o filme, queríamos que fosse ele que reagia sempre, e ela a que levasse com os golpes todos. Mesmo que no fim os papéis se revertam. Vimos o filme assim, um que está sempre a levantar-se, outro que está sempre a cair.

É a amizade e a cumplicidade entre os dois que os ajuda a irem sobrevivendo, num contexto brutal de exploração...

Jean-Pierre Dardenne (JPD) - Se queremos fazer um filme que tenha um certo sentido, não nos podemos limitar a copiar a realidade. Quisemos mostrar estas crianças, que são a fragilidade no seu estado mais puro, e que são confrontadas na sua vida com todos os abusos e todas as formas de exploração. Quanto mais as crianças são frágeis, não têm pais nem família, mais é terrível a exploração por parte dos adultos. Uma vez isto dito, está bem, mas o que podemos fazer com isto?

Qual foi então a vossa abordagem?

JPD - O que tentámos fazer é como a construção desse país seu que se chama amizade, o que os pode ajudar a evadir-se dessa realidade, a terem alegria na vida. Este filme é também um grito de revolta em relação à situação em que vivem estas crianças que chegam de África. A amizade deles é bela, mas não pode ultrapassar todos os obstáculos, senão seria muito fácil.

O filme fala da arbitrariedade de conseguir ou não ter papéis para se ficar legal na Europa...

LD - Se não podem ter os papéis, porque falta um elemento no dossiê, aos 18 anos são deportados. O que podem estes jovens fazer? Entram no circuito clandestino, para sobreviver, para ganhar um pouco de dinheiro e ficar no país. Não devia haver essa questão dos 18 anos, devíamos abolir essa lei europeia.

Qual seria então a solução?

LD - Esses menores, à chegada, deviam entrar no circuito escolar, aprender uma profissão, a língua do país, e não lhes dizerem, atenção, aos 18 anos vamos poder prender-te. Poderiam integrar-se melhor, ter um trabalho ou um diploma. Isso muda a vida. Mas não, estão sempre numa grande insegurança. Caminhamos para uma sociedade onde os emigrantes vão ser cada vez mais numerosos. Há quem tenha medo de perder a sua cultura. Não. Vamos é criar outra cultura. Diferente, mas também bela.

Pensam que o cinema tem tratado bem a questão da emigração?

LD - Todos nos lembramos de "O emigrante", de Chaplin. No fim quase que força aquela rapariga que conheceu no barco a casar com ele. Eram obrigados a serem dois para sobreviver, acabaram de chegar aos Estados Unidos. E é isso que mostramos, é a amizade entre Tori e Lokita que talvez lhes permita sobreviverem. O cinema deve estar do lado das vítimas, dos mais fracos, dos que sofrem.

Acreditam que o cinema pode mudar alguma coisa no mundo?

JP - Seria pretensioso dizer que o cinema pode mudar o mundo. Se o pudesse fazer, o mundo seria menos terrível do que é hoje. Mas pode ajudar a fazer descobrir, a cada espetador e a cada espetadora, aspetos da condição humana que ignoravam. E que possam ultrapassar certos medos que pudessem ter. Durante o tempo de projeção de um filme, há coisas que podem mexer com a sua cabeça. A esperança é que não saiam exatamente os mesmos quando entraram para ver o filme.